Saint-Paul : la journée locale de l’accès au droit est de retour

La ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous le samedi 13 juin 2026, de 8h à 13h, à l’ancienne école de Bellemène, pour la journée locale de l’accès au droit. Si voys avez des questions sur vos droits, un litige, un problème familial, une succession, un conflit de voisinage, des interrogations liées au logement, au travail ou à vos démarches administratives, cette journée est l’occasion de rencontrer gratuitement et sans rendez-vous des professionnels du droit et des associations qui pourront vous informer, vous conseiller et vous orienter. (Photos d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)