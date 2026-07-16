Saint-Paul : fermeture du Cap Lahoussaye pour travaux

Le CRGT vous rappelle que sur la RN1A à Saint Paul pendant les vacances scolaires des mois de juillet et août, hors week-ends, le Cap Lahoussaye sera totalement fermé à la circulation de façon permanente entre le cimetière Marin et Boucan Canot pour permettre des travaux de sécurisation. Une déviation sera mise en place par les RN1 et RD10. La voie verte restera ouverte pour les piétons, cycles et cyclomoteurs pendant toute la durée des travaux, néanmoins des micro coupures de 15 minutes pourront être nécessaires selon les besoins du chantier. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les périodes concernées sont les suivantes :

- du lundi 20 juillet à 5h au vendredi 24 juillet à 15h30

- du lundi 27 juillet à 6h au jeudi 30 juillet à 19h

- du lundi 3 août à 6h au jeudi 6 août à 19h

- du lundi 10 août à 6h au jeudi 13 août à 19h