Saint-Paul : nouvelle date le 21 mai pour le don de sang

Le jeudi 21 mai 2026, à la salle de conférence de Saint-Paul, la ville et l'Établissement français du sang, donnent rendez-vous pour une nouvelle date de collecte de sang. Elle rappelle qu'à La Réunion, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner près de 10.000 patients chaque année. "À l’approche des jours fériés et des ponts du mois de mai, les réserves de sang peuvent être fragilisées", souligne la mairie de Saint-Paul. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pour vérifier votre éligibilité c'est ici.

Pour prendre rendez-vous :

- en ligne c'est ici

- ou par téléphone au 0262 90 53 92