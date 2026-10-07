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Saint-Paul : à la découverte de l'exposition-conférence "Nou sa va solda"

  • Publié le 7 octobre 2026 à 13:47
  • Actualisé le 7 octobre 2026 à 13:49
Saint-Paul : à la découverte de l'exposition-conférence "Nou sa va solda"
Saint-Paul : à la découverte de l'exposition-conférence "Nou sa va solda"
Saint-Paul : à la découverte de l'exposition-conférence "Nou sa va solda"
Saint-Paul : à la découverte de l'exposition-conférence "Nou sa va solda"

Dans le cadre de la Semaine Bleue, les participants se sont réunis à la salle polyvalente de l'Éperon pour découvrir "Nou sa va solda", une exposition-conférence consacrée au parcours de trois soldats originaires de l'Éperon. À travers des témoignages, des photographies, des archives et des objets, cette rencontre a permis de mettre en lumière leur histoire et de transmettre la mémoire de ces hommes aux nouvelles générations. La Semaine Bleue se poursuit jusqu'au 11 octobre. (Photos : ville de Saint-Paul)

Découvrez les prochaines animations ici.

Semaine bleue, Saint-Paul, Zoom

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