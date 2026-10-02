Octobre Rose : la ville de Saint-Paul et le Chor réunis pour la santé des femmes

"Fanm debout, pli for !" : la ville à l’hôpital pour une journée dédiée à la prévention. À l’occasion d’Octobre Rose, la ville de Saint-Paul et le Centre Hospitalier Ouest Réunion (Chor-EPSMR) ont organisé, ce vendredi 2 octobre 2026, une journée de prévention et d’information dans les jardins du Chor, avec le soutien de l’ARS et en partenariat avec Territoires Media. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul : (Photos ville de Saint-Paul)

Cette édition, placée sous le thème "Fanm debout, pli for !", a permis de donner une dimension particulière à la campagne Octobre Rose en élargissant les échanges à la santé des femmes dans sa globalité. Plus de 30 partenaires, professionnels de santé, associations, institutions et acteurs locaux ont participé à cette mobilisation.

- Une journée au plus près des habitantes et des habitants -

À travers le concept "La Ville à l’hôpital", la ville de Saint-Paul et le Chor ont souhaité rapprocher les habitants des acteurs de prévention et des professionnels de santé, en créant un véritable pont entre la prévention menée sur le territoire et les professionnels et parcours de soins proposés au Chor.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu accéder à des stands de prévention, de dépistage et d’information, notamment sur le cancer du sein et l’auto-palpation.

Des Ron-d’Kozé, animés par des professionnels de santé et des associations, ont permis d’échanger autour de différentes thématiques : santé sexuelle, prévention des cancers, violences intrafamiliales, bien-être et parcours de soins.

L’activité physique était également au rendez-vous avec plusieurs animations sportives, permettant de rappeler l’importance du mouvement dans la prévention et le maintien d’une bonne santé.

La journée a également accordé une place importante au bien-être et à l’accompagnement des femmes touchées par la maladie. Des professionnels de la socio-esthétique et des conseillers ont présenté des produits et des conseils pour prendre soin de soi pendant et après un cancer.

- Prévention et bien-être au cœur des animations -

La journée a également accordé une place à l’alimentation et au bien-être, avec des ateliers culinaires animés par le chef Claude Frémy et une nutritionniste. Des tisanes destinées à contribuer au confort face aux nausées ainsi que des recettes riches en protéines ont notamment été proposées, avec l’objectif d’apporter des conseils pratiques aux femmes atteintes d’un cancer ou en rémission.

La prévention s’est aussi faite de manière ludique grâce à un grand jeu grandeur nature.

Les participants étaient invités à parcourir une dizaine de stands, à répondre à des quiz et à récolter des informations sur différentes thématiques de santé. Une fois leur parcours complété, ils pouvaient participer à des tirages au sort pour remporter des goodies et différents lots.

Une manière conviviale de s’informer, d’échanger avec les professionnels et de devenir acteur de sa santé.

- Une mobilisation collective en faveur de la prévention -

Cette journée témoigne de la volonté de la ville de Saint-Paul de développer une politique de santé au plus près de la population, en favorisant l’accès à l’information, à la prévention et aux ressources disponibles sur le territoire.

La mobilisation conjointe de la ville, du Chor-EPSMR et de l’ensemble des partenaires illustre l’importance d’une approche collective de la santé.

Prévenir, informer, accompagner et orienter : à Saint-Paul, la santé est l’affaire de tous.

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a salué l’engagement des professionnels, associations et partenaires mobilisés tout au long de cette journée et rappelé le message essentiel porté par Octobre Rose : "le dépistage peut sauver des vies".

À Saint-Paul, la santé va vers les habitants. Partout. Toultan.

