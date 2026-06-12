Saint-Paul fête la musique au plus près de ses habitants

Rendez-vous le dimanche 21 juin 2026 aux quatre coins du territoire saint-paulois pour vivre ensemble la Fête de la musique ! Fidèle à son identité de Ville d’Art et d’Histoire, la musique et la culture vont rayonner dans chaque Bassin de vie. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

À Saint-Paul, la Fête de la Musique ne se concentre pas sur une seule scène : elle va vivre, au cœur des quartiers, afin de permettre à un maximum de Saint-Pauloises et de Saint-Paulois de profiter des festivités au plus près de chez eux.

- Des scènes ouvertes aux têtes d'affiche locales -

À partir de 15 heures, des scènes ouvertes donneront l'opportunité aux artistes amateurs de se produire devant le public. Une volonté de la municipalité d’ouvrir le plus largement possible cette manifestation aux talents saint-paulois.

Une soixantaine d'artistes et de groupes locaux se succéderont ensuite sur les six scènes installées :

• à l'Esplanade du lycée Louis-Payen ;

• au Plateau noir de Bois Rouge ;

• à l'Usine de Vue Belle ;

• au C.A.S.E du Hangar à Bois-de-Nèfles ;

• à l'Esplanade de Boucan Canot ;

• au Parc-en-Ciel de Plateau-Caillou

Wizdom, Apolonia, Maiko, Missty, Kvnn, Sista Flo, Seetone, Kom Zot et de nombreux talents émergents participeront à cette édition 2026 placée sous le signe de la proximité et de la découverte.

À travers cette manifestation, la Ville de Saint-Paul réaffirme son engagement en faveur d'une culture accessible, vivante et présente dans chaque quartier.

Nou lé ansanm, pou fèt la mizik !

Zot i pi retrouve tout le programme sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville de Saint-Paul.