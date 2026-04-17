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Saint-Paul : ils veulent devenir animateurs, les jeunes Saint-Paulois multiplient les entretiens

  • Publié le 17 avril 2026 à 13:57
  • Actualisé le 17 avril 2026 à 14:26
Saint-Paul : ils veulent devenir animateurs, les jeunes Saint-Paulois multiplient les entretiens

Après une première phase d'une réunion d'information, place désormais au passage devant le jury pour ces jeunes qui souhaitent devenir animateur : "un moment important où chacun a pu montrer sa motivation, son sérieux et son envie de s’engager auprès des enfants et des jeunes" explique la ville de Saint-Paul. Les derniers entretiens se dérouleront ce samedi 18 avril 2026 au siège du service Jeunesse. Nous publions, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Zoom, Saint-Paul

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