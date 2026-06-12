Saint-Paul : la journée locale d'accès au droit arrive à Bellemène

La ville de Saint-Paul accueille ce samedi 13 juin 2026, de 9 heures à 13 heures, une nouvelle "Journée locale d'accès au droit au centre multi-activités de Bellemène. Nous publions le communiqué de Saint-Paul, ci-dessous : (Photo www.imazpress.com)

Près de 1.000 personnes sont attendues en continue lors de ce rendez-vous devenu incontournable pour les habitants saint-paulois. Au total, 27 partenaires seront mobilisés afin d'apporter des réponses concrètes et gratuites aux questions du quotidien : avocats, notaires, conciliateurs de justice, associations spécialisées, Police municipale, services publics, acteurs de l'accompagnement social, de la famille, du logement ou encore de l'aide aux victimes.

La Ville a fait le choix d'organiser deux "Journées locales d'accès au droit" chaque année : l'une dans les hauts, l'autre sur le littoral. Cette double implantation permet de renforcer l'accès au droit sur l'ensemble du territoire saint-paulois et d'aller au plus près des habitants, qu'ils vivent dans les hauts ou sur le littoral.

Au-delà des conseils juridiques proposés, cette journée traduit la volonté de rapprocher les services publics des citoyens et garantir à chacun un accès facilité à l'information, à l'accompagnement et à ses droits.