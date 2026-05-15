Saint-Paul : La Saline en l’air au gymnase de Vue Belle

La ville de Saint-Paul donne rendez-vous aux jeunes pour un après-midi placé sous le signe de la découverte, du sport et de l’échange ce vendredi à 14 heures au gymnase de Vue Belle. Nous publions le post ci-dessous. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Un moment pour découvrir, bouger et échanger autour de nombreuses activités accessibles à toutes et tous :

- Self-défense

- Initiation aux échecs

- Initiation à l’escalade

Information jeunesse : au-delà des ateliers, ce rendez-vous est aussi l’occasion de rencontrer des professionnel·le·s et des structures engagées dans l’accompagnement des jeunes.

Infos : 0262 70 28 24