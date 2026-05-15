Saint-Paul : La Saline en l’air au gymnase de Vue Belle

La ville de Saint-Paul donne rendez-vous aux jeunes pour un après-midi placé sous le signe de la découverte, du sport et de l’échange ce vendredi à 14 heures au gymnase de Vue Belle. Nous publions le post ci-dessous. (Photo photo RB/www.imazpress.com)
Un moment pour découvrir, bouger et échanger autour de nombreuses activités accessibles à toutes et tous :
- Self-défense
- Initiation aux échecs
- Initiation à l’escalade
Information jeunesse : au-delà des ateliers, ce rendez-vous est aussi l’occasion de rencontrer des professionnel·le·s et des structures engagées dans l’accompagnement des jeunes.
Infos : 0262 70 28 24