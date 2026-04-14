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Saint-Paul : le jazz "la don' paké" ce samedi

  • Publié le 14 avril 2026 à 14:26
  • Actualisé le 14 avril 2026 à 14:29
Saint-Paul : Le jazz "la don' paké" ce samedi
Saint-Paul : Le jazz "la don' paké" ce samedi

Ce samedi 11 avril 2026, Ravine Daniel à Saint-Paul a accueilli le Festival Jazz en l'air. Un moment musical qui met à l'honneur un genre né loin de notre île mais qui raconte des histoires douloureuses transformées en art. Entre partage, création et talents locaux, le public a découvert un projet unique porté par Kiki Mariapin et les musiciens du quartier. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul, ci-dessous (Photos : Ville de Saint-Paul)

Le jazz s'invitera de nouveau près des Saint-Paulois le 19 avril pour le Ron'Jazz sur la Place Julius Bénard à Saint-Gilles-les-Bains et le 26 avril pour le Jazz Kabar au débarcadère.

Saint-Paul, Jazz en l'air, Musique, Festival

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