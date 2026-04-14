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Saint-Paul : permanences d'aides administratives pour le mois d'avril

  • Publié le 14 avril 2026 à 14:26
Saint-Paul : Permanences d'aides administratives pour le mois d'avril

La ville de Saint-Paul continue de garantir un service de proximité pour ce mois d'avril. Il permet un accès aux droits pour toutes et tous grâce aux permanences d’écrivains publics déployées sur l’ensemble du territoire. Ces permanences gratuites permettent d’accompagner les Saint-Paulois·es, en particulier les plus fragiles, pour leurs besoins dans la rédaction de courriers, formulaires ou dossiers administratifs. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis, ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Paul)

Saint-Paul, Permanences d'écrivains publics, Aides administratives

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