Saint-Paul : la circulation modifiée sur le front de mer pour la soirée des diplômés

Pour permettre le bon déroulement de la soirée des diplômés le mercredi 22 juillet 2026, la ville de Saint-Paul a réorganisé la circulation. La rue du Quai Gilbert sera fermée à la circulation, portion comprise entre les rues Louis Lépinay et Rhin et Danube. Des déviations seront mises en place vers les rues Labourdonnais et Suffren et le stationnement et l’arrêt seront interdits sur la place du Débarcadère. Les mesures seront adoptés à partir de 15h00 ce mercredi, jusqu’au jeudi 23 juillet 2026 à 01h00. (Photo : ville de Saint-Paul)