Saint-Pierre recrute des volontaires en Service Civique

Ce vendredi 29 mai 2026, les jardins de l’hôtel de ville de Saint-Pierre ont vibré au rythme de la culture et de l’environnement pour le vernissage de l’exposition photographique de Jean-Luc Allègre. Au programme : discours du maire David Lorion, prestation musicale des élèves de 3 écoles de Saint-Pierre, présence des jeunes citoyens du Conseil Municipal des Enfants (Cme). "Un grand moment d’émotion, de partage et de sensibilisation à la fragilité de notre biodiversité", écrit la Ville. (Photo : DR Jean-Luc Allègre / Ville de Saint-Pierre)