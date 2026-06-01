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Saint-Pierre recrute des volontaires en Service Civique

  • Publié le 1 juin 2026 à 16:34
  • Actualisé le 1 juin 2026 à 16:41
Saint-Pierre accueille l'exposition "Nature, la biodiversité dans tous ses états" de Jean-Luc Allègre

Ce vendredi 29 mai 2026, les jardins de l’hôtel de ville de Saint-Pierre ont vibré au rythme de la culture et de l’environnement pour le vernissage de l’exposition photographique de Jean-Luc Allègre. Au programme : discours du maire David Lorion, prestation musicale des élèves de 3 écoles de Saint-Pierre, présence des jeunes citoyens du Conseil Municipal des Enfants (Cme). "Un grand moment d’émotion, de partage et de sensibilisation à la fragilité de notre biodiversité", écrit la Ville. (Photo : DR Jean-Luc Allègre / Ville de Saint-Pierre)

Saint-Pierre, Exposition, Jean-Luc Allègre, Zoom

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