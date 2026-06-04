Civis : êtes-vous prêt à utiliser les eaux usées traitées, dans votre quotidien ?

Face au changement climatique et aux épisodes de sécheresse répétés, la Civis étudie actuellement l'opportunité de réutiliser les eaux usées traitées dans les stations d'épurations de son territoire. Ces eaux, une fois décontaminées, peuvent servir pour : l’arrosage domestique, l’irrigation agricole, le nettoyage, ou encore des usages industriels. "Cette nouvelle ressource permettrait de réduite le prélèvement d'eau potable, de protéger les nappes phréatiques et limiterait aussi les rejets en mer", écrit la collectivité. (Photo : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Si vous êtes intéressé par ce dispositif et que vous habitez une des six communes membres, vous pouvez contacter le bureau d'étude juqu'à la fin du mois de juin 2026, sur [email protected] ou au 0693 32 17 42.