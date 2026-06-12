Saint-Pierre : la CGSS déménage et vous accueille à Casabona à partir du lundi 15 juin

La Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion pourra accueillir les habitants du bassin sud de l'île dans ses locaux situés à Saint-Pierre sur le site de Casabona à partir de ce lundi 15 juin 2026. Dans un communiqué, la CGSS se félicite de cette ouverture : "Ce nouveau site a été pensé pour améliorer l’accueil et l'expérience des usagers, faciliter leurs démarches et offrir un environnement optimisé pour les équipes qui y travaillent". (Photos : CGSS)

"A partir de ce lundi 15 juin 2026, la CGSS ouvre les portes de son nouveau site situé à Casabona et sera ravie d’y accueillir ses usagers. Une nouvelle étape dans l’évolution de ses modalités d’accueil dans le Sud (accueil situé auparavant ruedu Presbytère)" annonce la CGSS.

Situé dans le quartier de Casabona, à Saint-Pierre, ce nouvel espace propose des conditions d’accueil modernes, avec des aménagements favorisant la bonne orientation de chacun, la fluidité des parcours et la qualité de prise en charge.

Les usagers y bénéficieront d'un accueil multibranches (santé, retraite, agricole, recouvrement), des espaces adaptés à leurs besoins, ainsi qu’un accompagnement personnalisé par les équipes présentes sur site.

- Un site facile d'accès -

Situé dans un environnement pratique, CGSS Casabona est facilement accessible avec de nombreux parkings à proximité et des arrêts de bus proches desservant directement le secteur ("gare routière" et "la piscine" )

Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion est l’organisme central de protection sociale à la Réunion.

Elle a en charge :

• L’Assurance Maladie qui délivre les prestations maladie, maternité, invalidité, décès

• L’Assurance Retraite qui informe et conseille les assurés sur la gestion de carrières et

le passage à la retraite

• Le Recouvrement qui assure la collecte des cotisations et des contributions sociales

• L’Action Sanitaire et Sociale qui accompagne les assurés fragilisés par un problème

de santé ou une perte d’autonomie

• La Protection sociale agricole qui couvre la population salariée et non-salariée

agricole

• La Prévention des Risques Professionnels qui allie de manière indissociable le

conseil, la formation, le contrôle sur les risques professionnels en entreprise.