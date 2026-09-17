Sidelec : Mafate Village Solaire, un service public de l’électricité au cœur du cirque

Avec le programme "Mafate Village Solaire", le Sidelec Réunion déploie des solutions photovoltaïques adaptées aux particularités de chaque îlet. L’objectif est de proposer aux Mafatais une alimentation électrique durable et sécurisée, tout en maîtrisant les coûts d’entretien et en préservant ce territoire naturel exceptionnel. (Photos : Sidelec)

Dans le cirque de Mafate, l’absence de réseau électrique interconnecté a conduit de nombreux habitants à investir dans leurs propres équipements photovoltaïques. Si ces installations permettent de répondre aux besoins essentiels, leur entretien et leur renouvellement, notamment celui des batteries, représentent une charge importante.

Pour apporter une réponse durable à cette situation, le programme "Mafate Village Solaire" prévoit le déploiement d’installations photovoltaïques individuelles ou de centrales collectives associées à des micro-réseaux. Les solutions sont définies en fonction de la configuration de chaque îlet, de la répartition des habitations et des besoins des usagers.

- Un programme déployé à l’échelle du cirque -

À terme, le programme bénéficiera à 278 usagers répartis dans l’ensemble de Mafate. Afin de mutualiser la production, le stockage et la distribution de l’électricité, sept micro-réseaux sont prévus. En complément, 45 % des bénéficiaires seront alimentés par des installations photovoltaïques individuelles.

À ce jour, 35 % des bénéficiaires sont déjà raccordés. Le programme représente un investissement global de 22 millions d’euros, dont 9 millions sont déjà engagés.

- Plusieurs opérations structurantes sont actuellement en cours -

Roche Plate

À Roche Plate, les travaux d’une centrale photovoltaïque et d’un micro-réseau destinés à 15 usagers ont démarré en juillet 2025. La mise en service du micro-réseau est prévue au deuxième trimestre 2027.

Aurère

À Aurère, les travaux d’une centrale photovoltaïque et d’un micro-réseau destinés à 30 usagers ont démarré en juillet 2026. La mise en service du micro-réseau est prévue fin 2027.

Îlet à Malheur

À Îlet à Malheur, la reprise des travaux de la centrale et du micro-réseau desservant 18 usagers est effective depuis juillet 2026. La mise en service du micro-réseau est prévue au deuxième trimestre 2027.

- La Nouvelle : une infrastructure pensée pour les 50 prochaines années -

À La Nouvelle, le projet prévoit la création d’une centrale photovoltaïque collective et d’un micro-réseau destinés à alimenter durablement les habitations et les activités de l’îlet.

Bien que de nombreux habitants aient déjà investi dans des installations photovoltaïques privées, 95 % des usagers consultés souhaitent bénéficier d’un raccordement au service public de l’électricité porté par le Sidelec Réunion.

Face à la durée de vie limitée des équipements privés, cette future infrastructure constitue une solution pérenne, pensée pour les 50 prochaines années. Elle permettra de sécuriser l’alimentation électrique des Mafatais, de mutualiser les équipements et de mieux maîtriser les coûts liés à leur entretien et à leur renouvellement.

- Préserver l’identité du cirque -

L’intégration paysagère demeure également au cœur du projet. Les équipements seront implantés de manière à limiter leur visibilité et à préserver l’identité naturelle et architecturale du cirque.

À travers "Mafate Village Solaire", le Sidelec Réunion porte un projet énergétique, social et territorial majeur : garantir aux habitants de Mafate un accès durable au service public de l’électricité grâce à une énergie renouvelable adaptée aux réalités du territoire.