TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Le Tampon : la braderie de la rentrée des classes de retour pour faire des bonnes affaires

  • Publié le 27 juillet 2026 à 12:39
  • Actualisé le 27 juillet 2026 à 14:00
Tampon : la braderie anime le centre-ville

Du mardi 4 au dimanche 9 août 2026, la ville du Tampon accueille la braderie de la rentrée des classes au centre-ville. Un événement incontournable pour faire de bonnes affaires à l'approche de la rentrée. (Photo : ville du Tampon)

Le Tampon, Braderie, Zoom

guest
0 Commentaires