Le Tampon : la braderie de la rentrée des classes de retour pour faire des bonnes affaires

Du mardi 4 au dimanche 9 août 2026, la ville du Tampon accueille la braderie de la rentrée des classes au centre-ville. Un événement incontournable pour faire de bonnes affaires à l'approche de la rentrée. (Photo : ville du Tampon)
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