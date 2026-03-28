Territoire de l'Ouest : la 9ème édition de Terr’O Naturel aura lieu jusqu'au 15 avril 2026

Et si on changeait notre façon de jardiner ? Le Territoire de l’Ouest organise la 9ème édition de Terr’O Naturel jusqu'au 15 avril 2026, sur les marchés, devant des grandes surfaces et à l'Alambic à Trois-Bassins. Le but : apporter solutions concrètes pour réduire les déchets végétaux, enrichir naturellement les sols ou encore préserver la biodiversité locale. Des interventions pédagogiques gratuites sont également proposées dans les écoles, pour les classes du CE2 au CM2, jusqu’au début des vacances de mai. Nous partageons la publication du TO (Photo TO)