Le Territoire de l'ouest vous invite à vous lancer dans le compostage

Des guides composteurs vous attendent Ce lundi 18 et le mardi 19 mai 2026, à Cambaie à Saint-Paul et le jeudi 21 et vendredi 22 mai de 9h à 12h30 à Portail à Saint-Leu. L'objectif est de répondre à toute vos questions et de vous aider à réserver gratuitement votre composteur. "Le compostage permet réellement de transformer les déchets végétaux et de cuisine en "engrais" naturel, pour les plantes", écrit le Territoire de l'ouest. (Photo d'illustration : Territoire de l'ouest)

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