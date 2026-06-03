TO : l'ouest poulavi, une application qui simplifie la vie

L'application gratuite L'ouest poulavi, simplifie le quotidien des habitants du Territoire de l'ouest. Elle permet de faire des signalements, des demandes ou encore des réclamations. De plus, vous ne manquerez plus la collecte des déchets avec le calendrier en ligne. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

L'application est isponible gratuitement ici.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- Démarches en ligne avec suivi : signalement de chiens errants, de dépôts sauvages, demande de composteur, réclamations transports...

- Calendriers de collecte des déchets

- « Météo des déchèteries » pour vérifier les déchets acceptés par la déchèterie de votre choix et l’état de remplissage des bennes.

- Localisation de nos équipements (déchèteries, bornes à verre, Trokali…)

- Actualités