Le festival de l’océan revient sur le Territoire de l’Ouest

Du 6 au 26 juin 2026, le festival de l’océan revient avec de nombreuses animations sur le Territoire de l’ouest autour du monde marin. Le Festival est organisé par l’Office de tourisme de l’ouest, Sciences Réunion, la Réserve Naturelle Marine et Le Cluster Maritime. Plusieurs événements se dérouleront dans l’ouest, sur ou à proximité des équipements du Territoire de l’ouest : plage des Brisants, port de Saint-Gilles, Darse Foucque au Port, port de plaisance de Saint-Leu ou encore chemin littoral de l’Ermitage. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Samedi 6 juin : soirée d’ouverture aux Brisants -

Le festival de l’océan débutera le samedi 6 juin à partir de 17h30 sur la plage des Brisants.

Au programme : concert de Mb Lounge, projections des photos et vidéos du concours, puis diffusion de films sur écran géant autour de l’océan.

Des navettes gratuites seront proposées depuis le parking du Jardin d’Eden, de 17h à 23h.

- Samedi 13 juin : journée de la mer à la Darse Foucque – Le Port -

Au programme : balades en mer, visites du port en bus, visites de navires militaires et civils, démonstrations de secours en mer et animations pour toute la famille.

Des ateliers permettront aussi de découvrir les cétacés, les tortues marines, les récifs coralliens, les microplastiques ou encore les métiers de la mer. Le public pourra également assister aux « Défis de la mer », avec différentes démonstrations de savoir-faire maritimes.

Les médiateurs du Territoire de l’ouest seront présents avec des animations et des outils pédagogiques autour de la mer et de ses métiers.

- Dimanche 14 juin : village pêcheurs, port de plaisance de Saint-Leu -

Le dimanche 14 juin, le port de plaisance de Saint-Leu accueillera un village d’animations.

Au programme : découverte du patrimoine maritime, animations autour du radeau zingad, ateliers de nœuds marins, jeux pédagogiques, sensibilisation à la protection des océans, stands d’artisans, show cooking et balade guidée à vélo du port jusqu’au souffleur.

Vendredi 26 juin : soirée de clôture au port de Saint-Gilles

Le festival de l’océan se terminera le vendredi 26 juin à partir de 19h30 sur la Place de la Baleine, au port de Saint-Gilles.

La soirée comprendra la remise des prix du concours, la projection des photos et dessins sélectionnés ainsi que plusieurs courts-métrages consacrés à l’océan.

Consultez le programme complet à consulter ici.