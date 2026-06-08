TO : mise en place de permanences pour vous accompagner dans la demande de logement social

Le Territoire de l'ouest, l’ Adil de La Réunion, la ville de Saint-Leu et la ville de Trois-Bassins, organisent des permanences dédiées à la demande de logement social. Si vous avez des questions sur votre demande de logement, si vous souhaitez créer, modifier ou mettre à jour votre demande, vous pouvez vous rendre dans ces permanences. Rendez-vous à Saint-Leu les lundis de 8h00 à 12h, au centre-ville, à la Chaloupe, au Foirail et à Trois-Bassins au Ccas les lundis de 13h30 à 16h00 et les jeudis de 9h00 à 12h00. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)

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