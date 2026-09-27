Territoire de l'ouest : 60 foyers relèvent le défi Foyer Zéro déchet pour cette nouvelle édition

Fort des enseignements de la 2ᵉ édition, le Territoire de l’Ouest, en partenariat avec l’association Zéro Déchet La Réunion, renouvelle et amplifie cette année le Défi Foyer Zéro Déchet. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du TO : (Photo TO)

Pour cette nouvelle édition, 60 foyers volontaires s’engagent dans l’aventure. Pendant 6 mois, ils seront accompagnés pour découvrir et adopter des solutions concrètes, adaptées à leur quotidien, et aller à la rencontre des initiatives qui font vivre le zéro déchet et la lutte contre le gaspillage sur notre territoire.

L’ambition du Territoire de l’Ouest est claire : faire de ces foyers des acteurs du changement et diffuser progressivement ces bonnes pratiques auprès de l’ensemble des habitants.

À La Réunion, la réduction des déchets constitue un enjeu majeur, avec en moyenne 595 kg de déchets générés par an et par habitant, et 90% des déchets issus du tri qui sont exportés hors département. Pour répondre à ce défi, le Territoire de l’Ouest et Zéro Déchet La Réunion font le choix de poursuivre une démarche qui place les habitants au cœur de l'action.

Après une édition 2025 riche en enseignements, marquée notamment par une réduction moyenne de 25 % des déchets produits par les foyers participants, une nouvelle étape est franchie avec le lancement de l’édition 2026-2027.

La première rencontre avec les foyers sélectionnés s’est tenue le samedi 26 septembre à Kélonia. L’occasion de leur présenter le parcours qui les attend, de leur remettre le kit de participation et de lancer les premières pesées.

- Un défi pour passer de la prise de conscience à l’action -

Pour cette nouvelle édition, 60 foyers ont été sélectionnés pour relever le défi.

Les participants pourront partager leurs réussites, leurs difficultés, leurs astuces et leurs découvertes. Quant aux familles des précédentes éditions, elles deviennent des ambassadrices et des relais précieux pour celles qui se lancent à leur tour.

Cette dimension collective est essentielle : elle permet de montrer que chacun peut contribuer à la réduction des déchets, mais aussi que les actions collectives facilitent les changements de comportement, l’ancrage des nouvelles habitudes et la généralisation de la démarche.

L'objectif est de démontrer, par l'expérience, que chacun peut agir à son niveau et que des changements simples peuvent avoir un impact réel.

- Un retentissement environnemental, économique et local -

Réduire ses déchets ne se limite pas à un geste écologique. C’est aussi soutenir l’emploi local en privilégiant les productions locales, en emballages consignés, ou peu emballées, l’artisanat et l’économie sociale et solidaire. Et cela permet souvent de réduire ses dépenses : l’emballage représente en effet 20 à 60 % du prix d’un produit !

Réduire ses déchets peut aussi être l'occasion de :

● consommer moins mais mieux

● apprendre à réparer

● redécouvrir le fait maison

● développer de nouvelles compétences

- Un panel de participants représentatif du territoire et motivé -

A l’issue de l’appel à candidatures (4 août - 20 septembre), les foyers ont été retenus sur leur motivation à réduire leurs déchets et leur disponibilité aux différentes rencontres planifiées dans le cadre du Défi. Toutes les villes du territoire sont représentées : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.

Le panel révèle une diversité de profils :

• 50% ne séparent pas encore leurs biodéchets de la poubelle classique ;

• 55% découvrent la démarche de zéro déchet ;

• 100% des foyers trouvent leurs poubelles trop pleines et cherchent des solutions pour la réduire.

• 80% ont un ou plusieurs enfants ;

• 20% des foyers habitent en immeuble ;

• Les profils socio-professionnels sont variés (sans emploi, artiste, aide à domicile, banquier, formateur, travailleur social, professeur des écoles, professeur de yoga, salariés et entrepreneurs, agent administratif, kiné…).

- Un accompagnement sur mesure -

Réunis le samedi 26 septembre à Kélonia lors d’une première rencontre, les participants ont découvert le parcours qui leur sera proposé et reçu leur kit de participation.

Celui-ci comprend notamment :

● un sac « kaba » fabriqué dans les ateliers de TiTang Récup ;

● un peson pour mesurer le poids de leurs déchets ;

● un accès à une plateforme de suivi ;

● une brochure remplie d’astuces pour les accompagner au quotidien.

Chaque foyer sera accompagné par un référent et pourra participer à différents ateliers pratiques, rencontres et visites thématiques, autour de la réduction des déchets et du zéro gaspillage.

Les pesées régulières permettront également de recueillir des données concrètes et comparables, afin de mesurer l’évolution de la production de déchets au cours du Défi et d’en tirer des enseignements pour le territoire.

Rendez-vous tout au long des six prochains mois pour découvrir les expériences des foyers participants, puis en mars 2027 pour le bilan final et les principaux enseignements de cette nouvelle aventure collective.

En accompagnant chaque année de nouveaux foyers, l’ambition est de créer un véritable effet boule de neige : les participants deviennent à leur tour des ambassadeurs du zéro déchet. En partageant leur expérience, ils contribuent à rendre ces pratiques plus accessibles et naturelles au quotidien, tout en faisant connaître les services et les dispositifs proposés par l’intercommunalité pour mieux gérer les déchets. Leurs témoignages permettent ainsi à chacun de s’identifier à ces familles et de s’inspirer de leurs gestes pour les adopter à son tour.