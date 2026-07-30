TO : Le Terh gal de l'Ouest propose des consultations pour réaliser vos projets

Le TO vous invite à Mafate, découvrir le dispositif du Territoire rural des hauts (TERH) et du Groupe d’action locale (GAL) Ouest. Si vous avez une idée de projet associatif, économique, culturel ou agricole dans les hauts de l'Ouest, rendez vous le jeudi 6 août à Aurère de 9h à 11h puis à l'Îlet à Malheur de 13h à 15h. Et le vendredi 7 août à l'Îlet à Bourse de 7h30 à 10h puis à Grand Place, de 13h à 15h pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour concrétiser vos projets. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)