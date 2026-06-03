Bureau Communautaire du Territoire de l'Ouest : les élus réaffirment leur engagement aux côtés des acteurs culturels

Lors de ce premier Bureau Communautaire de la nouvelle mandature du Territoire de l’Ouest, ce lundi du 1er juin 2026, les élus ont eu à se prononcer notamment sur des soutiens à la culture, la participation de l’agglomération à la Biennale Internationale d’Architecture Tropicale, l’aménagement d’une voie de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur l’avenue Rico Carpaye au Port, la modernisation de réseaux d’eau potable à St-Leu ou encore la réalisation de travaux de confortements du système d’endiguement de la rivière des Galets (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Soutien au logement très social

Les élus communautaires ont validé la demande de garantie d’emprunts d’un montant de 5,6 M€ pour la réalisation de l’opération Zambaville, sur la commune de La Possession, en cohérence avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH 3 – 2019-2025).

L’opération porte sur la construction de 31 Logements Locatif Très Social (LLTS), à Moulin Joli.

Ces garanties permettront la concrétisation de 52 nouveaux logements sociaux sur le territoire Ouest, contribuant à l’équilibre social et territorial en matière d’habitat.

En complément, les élus ont acté l’octroi d’une subvention de 36.050 euros à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de La Réunion (ADIL) afin qu’elle poursuivre les permanences décentralisées dans les secteurs dépourvus de guichet d’enregistrement de la demande de logement social, notamment à Saint- Leu et à Trois-Bassins.

- Biennale Internationale d’Architecture Tropicale -

Participation du Territoire de l’Ouest à 4ème édition de la Biennale Internationale d’Architecture Tropicale

Les élus communautaires ont validé le soutien de l’intercommunalité pour l’organisation de la Biennale Internationale d’Architecture Tropicale.

Cet évènement organisé par L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion (ENSA - La Réunion) devrait se tenir début novembre 2026, et a pour thème "Où atterrir ? Aléas naturels et défis des mondes tropicaux".

Cette édition interrogera les réponses des territoires tropicaux face à l’intensification des risques naturels et aux transformations environnementales, en mobilisant étudiants, enseignants, chercheurs, praticiens, professionnels et décideurs autour de trois axes :

• Axe 1 : Évolution de la conception de projet face aux aléas naturels au prisme des interdépendances écologiques ;

• Axe 2 : Les mondes tropicaux, une ressource pour enseigner l'architecture et le paysage en situation d’adaptation face aux risques majeurs ;

• Axe 3 : Demain, comment habiter ce monde ? Budget alloué : 15.000 euros

- Soutien à l’économie bleue : subvention pour la Journée de la Mer 2026 -

Le Bureau Communautaire a validé l’attribution d’une subvention de 3.960 euros au Cluster Maritime de La Réunion pour l’organisation de la 12e édition de la Journée de la Mer, le 13 juin 2025, au port Ouest.

Cet événement, intégré au Festival de l’Océan, vise à :

• Promouvoir les métiers et formations maritimes.

• Offrir des animations grand public : visites de navires militaires, sorties en mer, démonstrations nautiques, animations musicales, etc.

• Renforcer la culture maritime et l’attractivité du secteur.

La Journée de la Mer connait une augmentation régulière de sa fréquentation (6.000 visiteurs en 2025 contre 4.500 lors d’éditions précédentes). Ces chiffres reflètent l’intérêt grandissant du public pour le monde de la mer.

- Soutien à la culture -

402.000 euros ont été octroyés à la culture, lors de ce Bureau Communautaire.

Suite à l’appel à projets lancé pour 2026, à destination des festivals, 11 dossiers ont été retenus, répondant aux 3 thématiques phares exigées, à savoir le spectacle vivant, une localisation dans les hauts et la lecture publique.

10 festivals ont été retenus pour leur qualité artistique, leur accessibilité, leur ancrage territorial, leur capacité à structurer le paysage culturel local et leur dimension intercommunale : tels que Leu Tempo, Opus Pocus, Kromali, Titan Circle Vibes, Vita Danse, Jazz dann Port, les Arts de la Marge, Jazz en l’Air, Hors cadre, Dann Kèr lé O.

Les élus ont également donné leur accord pour soutenir Le Salon du livre péi.

Le Territoire de l’Ouest réaffirme ainsi sa volonté de faire de la culture un levier de cohésion, d’inclusion et de développement territorial. En accompagnant ces structures, il investit dans l’accès à la culture pour toutes et tous, sur l’ensemble de ses communes.

- Modernisation des réseaux d’eau potable -

Le Territoire de l’Ouest poursuit son programme de renouvellement des réseaux d’eau potable sur la commune de Saint-Leu.

À ce titre, des travaux de modernisation du réseau situé au niveau du Chemin de la Surprise et du Chemin d’Eau La Fontaine sont réalisés afin de remplacer des canalisations vétustes, améliorer la desserte des usagers et réduire les pertes en eau.

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 427 351,50 € HT.

Les élus communautaires ont validé le financement de l’Office de l’Eau Réunion à hauteur de 213 675,75 € HT, soit 50 % du montant total de l’opération.

L’achèvement de l’opération est prévu au 2ème semestre 2026.

- Gemapi -

Travaux de confortements du système d’endiguement de la rivière des Galets

Suite aux cyclones BELAL en 2024 et GARANCE en 2025, les ouvrages constituant le système d’endiguement de la rivière des Galets ont été fortement sollicités.

Afin d’effectuer des travaux de confortements renforcés de ces ouvrages, les élus ont approuvé le plan de financement, ainsi que la sollicitation de l’État au titre du PACTE d’Avenir POST GARANCE pour le financement de cette opération à hauteur 6,4 M€.

- Transports -

Aménagement d’une voie de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur l’Avenue Rico CARPAYE

Le projet d’aménagement d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur l’avenue Rico Carpaye s’inscrit dans une stratégie globale de mobilité durable pour le Territoire de l’Ouest.

Il est conçu pour s’intégrer pleinement au futur réseau BHNS Ouest, en renforçant les lignes structurantes du réseau Kar’Ouest.

Les travaux prévus sur l’avenue Rico Carpaye consistent en un réaménagement complet de la voirie, incluant la création d’une voie de bus en site propre.

Le démarrage des travaux est prévu en juillet 2026, pour se terminer en février 2028.

L’estimation des travaux : 7,3 M€ HT, dont 47% soutenus par le FEDER.