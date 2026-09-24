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TO : les grands sites industriels de l’Ouest ont ouvert leurs portes au public

  • Publié le 24 septembre 2026 à 13:22
  • Actualisé le 24 septembre 2026 à 13:23
TO : les grands sites industriels de l’Ouest ont ouvert leurs portes au public
TO : les grands sites industriels de l’Ouest ont ouvert leurs portes au public

À l’occasion de la 43ème édition des Journées Européenne du Patrimoine, plusieurs sites industriels de l’ouest ont ouvert leurs portes aux Réunionnais. Le public a pu ainsi découvrir les coulisses de Ovocoop, Téralta, Cycléa, ou encore des Grandes Maisons du Grand Port Maritime. "Au-delà des installations et des équipements, cet évènement a permis de mettre en lumière les métiers des femmes et des hommes qui contribuent chaque jour à la vie du territoire", écrit le Territoire de l'ouest. (Photos TO)

Zoom, TO, Territoire de l'ouest, Journées Européenne du Patrimoine

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