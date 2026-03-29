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TO : porteurs de projets, rencontrez le Territoire rural des hauts

  • Publié le 29 mars 2026 à 14:00
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Vous avez un projet dans les hauts de l’Ouest ? Le Terh Gal (Territoire rural des hauts et le Groupe d'action locale ouest) de l’Ouest vient à votre rencontre. Du 1er avril au 22 juin 2026, des permanences gratuites sont organisées dans les hauts de La Possession, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. L'occasion pour les associations, entrepreneurs, acteurs agricoles ou encore culturels d'échanger sur leur projet et découvrir les financements qui existent. Nous partageons la publication du TO : (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Zoom, TO, Territoire de l'Ouest, Terh Gal, Territoire rural des hauts et le Groupe d'action locale ouest), Projets, Association, Entrepreneurs, Agriculture, Culture

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