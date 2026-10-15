Tourisme : Développer les séjours touristiques combinés entre La Réunion et Madagascar

La Réunion et Madagascar s'associent pour travailler sur des offres de séjours touristiques combinés. Dans un communiqué de presse en date du 15 octobre 2026, cet objectif conjoint est souligné alors qu'une ouverture est également amorcée vers les autres destinations de la zone océan Indien : Maurice, les Seychelles, les Comores et Mayotte. (photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Développer des voyages associant La Réunion et Madagascar, puis élargir la démarche aux autres destinations des îles Vanille : c’est l’objectif des échanges entre la Région Réunion et l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM).

Dans le prolongement des discussions engagées lors du salon professionnel IFTM Top Resa, qui s’est tenu du 15 au 17 septembre 2026 à Paris, Wilfrid Bertile, conseiller régional délégué au codéveloppement régional et aux relations extérieures, a reçu Mirana Rasanjison, Présidente du Conseil d’Administration de l’ONTM.

Consacrée notamment au développement des séjours combinés entre les deux îles, cette rencontre ouvre des perspectives de coopération avec les quatre autres destinations des îles Vanille : Maurice, les Seychelles, les Comores et Mayotte.

La Région Réunion entretient déjà des relations de coopération avec Madagascar, notamment dans la région Boeny, dans les domaines de l’agriculture et de la formation. Le tourisme constitue un levier supplémentaire pour renforcer ces liens et développer des projets aux bénéfices partagés.

- Valoriser des atouts complémentaires -

Les séjours combinés s’inscrivent dans cette logique : valoriser les atouts complémentaires des destinations au sein d’un même voyage, plutôt que les aborder uniquement de manière séparée. L’enjeu est d’enrichir l’expérience des visiteurs tout en favorisant des retombées économiques pour les différents territoires et leurs professionnels.

Les échanges ont notamment porté sur deux pistes avancées par des tour-opérateurs : des séjours combinés réservés aux voyageuses et de nouveaux itinéraires intégrant notamment Sainte-Marie ou Mahajanga, en tirant parti des possibilités offertes par les liaisons aériennes régionales.

Ces propositions restent à approfondir avec les professionnels du secteur. Elles doivent permettre de diversifier les expériences proposées, de répondre à de nouvelles attentes des voyageurs et de renforcer l’attractivité des destinations associées.

- Poser les bases d'un travail commun -

Pour préparer ces nouvelles offres, la Région Réunion soutient l’idée d’initier, dès 2027, des rencontres de travail entre les équipes techniques des offices et comités de tourisme des six destinations.

La première étape sera de mieux se connaître : découvrir les offres de chaque territoire, partager les bonnes pratiques et les savoir-faire, et rapprocher les méthodes de travail. Ces échanges devront permettre d’identifier collectivement les séjours inter-îles à développer et les coopérations nécessaires à leur construction.

L’objectif est de poser les bases d’un travail commun entre les acteurs touristiques, au-delà des seules opérations de promotion.

Le programme européen Interreg VI océan Indien 2021-2027 pourrait accompagner financièrement ces échanges techniques et la préparation d’actions communes, sous réserve de l’éligibilité et de la sélection des projets. Il soutient notamment la promotion conjointe des destinations, le développement d’offres touristiques innovantes et la structuration des réseaux d’acteurs du tourisme.

L’ambition : faire des séjours inter-îles un levier de développement partagé, en valorisant les atouts de chaque destination et les savoir-faire de leurs professionnels.