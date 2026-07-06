Un agent de la police municipale accusé d'agression et de harcèlement : la ville de Saint-Denis réaffirme son soutien aux victimes

À la suite des informations récemment relayées dans les médias concernant des accusations d’agression et de harcèlement sexuels visant un agent de la police municipale, la ville de Saint-Denis souhaite rappeler sa position. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Une enquête judiciaire est actuellement en cours, la présomption d’innocence s’applique donc pleinement. Pour autant, la ville de Saint-Denis considère que la parole des victimes présumées se doit d’être entendue, accueillie avec sérieux et accompagnée avec respect.

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Face à des accusations aussi graves, il importe de protéger et de soutenir celles et ceux qui déclarent avoir été victimes et de prendre les mesures nécessaires. Ainsi, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a engagé une procédure de suspension de l’agent mis en cause.

La Ville réaffirme son engagement contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles.