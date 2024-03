École, plaintes, EDF, permis et inflation

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 février au vendredi 1er mars 2024 • Lundi 26 février - Saint-Benoît : les grilles de l'école André Hoareau restent closes, des analyses toujours en cours • Mardi 27 février - Plaintes en visio : le dispositif est "intéressant" le déploiement doit encore être organisé • Mercredi 28 février - EDF : quand le réseau disjoncte, c'est toute La Réunion qui est sous tension • Jeudi 29 février - Permis de conduire : la visite médicale obligatoire rejetée, une bonne nouvelle pour les gramoun isolés • Vendredi 1er mars - Les prix des carburants attisent l’incendie dans le portefeuille des Réunionnais (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 26 février - Saint-Benoît : les grilles de l'école André Hoareau restent closes, des analyses toujours en cours

Cela devait être une fermeture exceptionnelle de quelques jours. Et pourtant, plus de dix jours après l'évacuation de l'école maternelle André Hoareau à Saint-Benoît - qui a eu lieu le 9 février 2024 - suite à des malaises d'enfants et d'adultes, l'établissement scolaire reste encore fermé ce lundi 26 février. L'école des tous petits n'est pas la seule où le portail est encore clos cette semaine – quelques jours avant les vacances scolaires – l'école élémentaire également reste fermée. Pour ne pas décrocher avant l'heure, une continuité pédagogique a été mise en place par le rectorat. Concernant les raisons des maux des écoliers et personnels de l'école, l'enquête est toujours en cours.

• Mardi 27 février - Plaintes en visio : le dispositif est "intéressant" le déploiement doit encore être organisé

A partir ce lundi 26 février 2024, le dépôt de plaintes en visioconférence va être progressivement déployé sur tout le territoire national. Si les syndicats de police saluent un dispositif "intéressant" et qui pourrait aider à désengorger les commissariats, ils s'interrogent sur comment ce dernier va être déployé à La Réunion. Les effectifs sont en effet déjà insuffisants à leurs yeux pour gérer les autres charges de travail. D'autant plus qu'aucun poste n'a été ouvert pour La Réunion en 2024 dans le cadre du "mouvement Outre-mer.

• Mercredi 28 février - EDF : quand le réseau disjoncte, c'est toute La Réunion qui est sous tension

Plongés dann fénoir, sans électricité… de nombreux foyers Réunionnais ont vécu cela ces dernières semaines. S'ils se sont retrouvés dans le noir, c'est parce qu'EDF était dans le rouge. La situation a pris de court les habitants, pas mis au courant de ces coupures. Si ces saturations sont exceptionnelles, les interruptions pourraient se reproduire, surtout en cette période estival où les climatiseurs – qui consomment le plus -, tournent à plein régime.

• Jeudi 29 février - Permis de conduire : la visite médicale obligatoire rejetée, une bonne nouvelle pour les gramoun isolés

Ce mercredi 28 février 2024, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la mise en place de visites médicales tous les 15 ans pour les détenteurs d'un permis de conduire. Mais ne l'a pas rendue obligatoire. Le texte a en effet été vidé de son contenu, et laisse donc cette décision à la discrétion des Etats membres. Une mesure qui existe d'ailleurs déjà dans quelques pays de l'Union européenne, mais pas en France. Sans mesure coercitive, pas sûr que le gouvernement ne s'aventure à faire voter une loi qui a reçu un accueil plus que mitigé, notamment chez les personnes âgées.

• Vendredi 1er mars - Les prix des carburants attisent l’incendie dans le portefeuille des Réunionnais

Nouvelle flambée à la pompe ce vendredi 1er mars 2024. Après quelques mois de répit, les prix ont de nouveau commencé à augmenter en février. Pour le plus grand désarroi des automobilistes réunionnais, qui subissent l'inflation de toute part…tandis que la SRPP et les grossistes pétroliers ont engrangé des millions d'euros de bénéfices en 2023. Avec une inflation globale de 4,2% en l'espace d'un an, le bout du tunnel semble encore loin pour le portefeuille des Réunionnais.