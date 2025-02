Longanis, fortes pluies, judoka, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 8 février 2025 : - Longanis : une saison prometteuse mais des fruits plus petits - L'ouest et le nord en vigilance jaune fortes pluies et orage à partir de 11h - Jason Grandry, le judoka non-voyant aux multiples médailles en visite à La Réunion - Retro - Dépression tropicale, météo, obsèques, airbags et PEC - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end bien humide (Photo www.imazpress.com)

Longanis : une saison prometteuse mais des fruits plus petits

Depuis plusieurs jours sur les étals, les longanis font saliver les gourmands et le gourmets. Les fruits sont précoces en ce début d'année 2025. La saison s'annonce donc plutôt bonne, mais les fruits seront plus petits, notamment dans l'est, conséquence de la sécheresse. Coté tarif, comptez aux alentours de sept euros le kilo.

L'ouest et le nord en vigilance jaune fortes pluies et orage à partir de 11h

Météo France a émis une vigilance jaune pour fortes pluies et orages à compter de 11h locales et valable jusqu'à 19h locales pour le nord et l'ouest de l'île ce samedi 8 février 2025. "Dès le milieu de matinée, les nuages se forment sur les pentes, et les premières averses associées finissent par se déclencher un peu partout dans l'intérieur dès la fin de matinée", écrit Météo France.

Jason Grandry, le judoka non-voyant aux multiples médailles en visite à La Réunion

Jason Grandry, médaillé de bronze aux derniers Jeux Paralympiques de Paris en para judo, dans la catégorie reine des poids lourds, est en mission à La Réunion depuis 15 jours. Il affiche un physique et un palmarès spectaculaires. Mais ses qualités humaines sont encore plus bluffantes : les jeunes licenciés du Judo Club de Saint-Louis ont pu l’apprécier ce jeudi soir 6 février 2025.

Retro - Dépression tropicale, météo, obsèques, airbags et PEC

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 au vendredi 7 février 2025 :

• Lundi 3 février - La dépression tropicale à 385km de La Réunion, l'île toujours en vigilance fortes pluies et orages

• Mardi 4 février - Il y a eu de la pluie (mais pas assez) et la (grosse) chaleur est toujours là

• Mercredi 5 février - Entre inhumation et crémation, à La Réunion mourir coûte cher

• Jeudi 6 février - Airbags défectueux : plus de 30.000 véhicules concernés à La Réunion, une nouvelle vague de rappel bientôt lancée

• Vendredi 7 février - Face au chômage et à la précarité, l'Etat fait le choix de supprimer des aides à l'emploi

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end bien humide

C'est un week-end toujours bien chaud qui démarre ce samedi 8 février 2025 pour Matante Rosina. Et ce, malgré le temps humide dans le sud-est de l'île. Des averses qui déborderont au fil de la journée vers le nord de l'île.