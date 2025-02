Dépression tropicale, météo, obsèques, airbags et PEC

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 au vendredi 7 février 2025 : • Lundi 3 février - La dépression tropicale à 385km de La Réunion, l'île toujours en vigilance fortes pluies et orages • Mardi 4 février - Il y a eu de la pluie (mais pas assez) et la (grosse) chaleur est toujours là • Mercredi 5 février - Entre inhumation et crémation, à La Réunion mourir coûte cher • Jeudi 6 février - Airbags défectueux : plus de 30.000 véhicules concernés à La Réunion, une nouvelle vague de rappel bientôt lancée • Vendredi 7 février - Face au chômage et à la précarité, l'Etat fait le choix de supprimer des aides à l'emploi (Photo : www.imazpress.com)

Ce lundi 3 février 2025, la dépression tropicale Faida circule à 385km de La Réunion à une vitesse de 19km/h. Un système qui amène avec lui d'importantes précipitations. L'île est toujours en vigilance jaune fortes pluies et orages. Une vigilance vents forts est également en cours sur le sud et sud-est du département. Le météore "devrait s'intensifier en tempête tropicale entre ce lundi et son atterrissage sur Madagascar prévu autour de mardi matin", prévient Météo France.

• Mardi 4 février - Il y a eu de la pluie (mais pas assez) et la (grosse) chaleur est toujours là

Durant tout le week-end et encore ce lundi 3 février 2025, la tempête tropicale Faida a amené dans son sillage de fortes pluies, plaçant une partie de La Réunion sous vigilance. Des précipitations qui font du bien mais qui n'apaisent pas le sentiment de chaleur dans l'île, ni ne remplissent les nappes phréatiques.

• Mercredi 5 février - Entre inhumation et crémation, à La Réunion mourir coûte cher

Être confronté au décès d’un proche est une épreuve difficile, souvent déchirante. Mais au-delà de la douleur, les familles réunionnaises doivent aussi faire face à des frais parfois exorbitants. Entre inhumation, crémation et concessions funéraires, le coût des obsèques peut atteindre plusieurs milliers d’euros, mettant certains ménages en difficulté. Si des aides existent, l'anticipation reste souvent un sujet tabou dans les familles.

• Jeudi 6 février - Airbags défectueux : plus de 30.000 véhicules concernés à La Réunion, une nouvelle vague de rappel bientôt lancée

Ce mercredi 5 février 2025, une réunion a été organisée à la préfecture concernant les airbags Takata défectueux. Lors de cet échange entre l'État, forces de l'ordre, acteurs de la sécurité routière et importateurs automobiles, il a été annoncé que 30.000 à 38.000 véhicules seraient concernés par le rappel à La Réunion. Toutefois, les chiffres restent à préciser par le ministère des Transports, qui demande à ce qu'une nouvelle salve de courriers soit adressée aux conducteurs concernés.

• Vendredi 7 février - Face au chômage et à la précarité, l'Etat fait le choix de supprimer des aides à l'emploi

Le budget 2025 a été définitivement adopté ce jeudi 6 février 2025 après un dernier vote au Sénat. Entre baisse des emplois PEC, incertitudes sur le nombre de Services civiques, coups de rabot dans les budgets pour l'apprentissage, abaissement du seuil de TVA sur les petites entreprises…Les décisions du gouvernement ne risquent pas d'aider les Réunionnais.