Stéphane Plaza, Bayrou, PSG , alternance et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 20 février 2025 : - Stéphane Plaza condamné pour violences conjugales : dans l'Hexagone des agences quittent le réseau immobilier - Bayrou surmonte une nouvelle motion de censure de la gauche et ulcère le PS - Ligue des champions : le PSG atomise Brest et entrevoit un choc des titans en huitièmes - Alternance : se former autrement dès 14 ans auprès des Maisons familiales rurales - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil sauf dans l'est (Photo www.imazpress.com)

Dans l'Hexagone des agences quittent le réseau immobilier de Stéphane Plaza, pas (encore) de réaction à La Réunion

Les agences immobilières Stéphane Plaza font face à une crise après la condamnation, ce mardi 18 février 2025, de leur fondateur à 12 mois de prison avec sursis pour violences conjugales. À La Réunion, les agences locales n’ont pas souhaité s’exprimer sur la situation. Dans l'Hexagone de nombreux franchisés ont déjà claqué la porte et d'autres cherchent à se désengager du réseau.

Bayrou surmonte une nouvelle motion de censure de la gauche et ulcère le PS

François Bayrou a sans surprise échappé mercredi à une sixième motion de censure, déposée cette fois par les députés socialistes qui protestaient contre l'influence de l'extrême droite.

Ligue des champions : le PSG atomise Brest et entrevoit un choc des titans en huitièmes

Le Paris SG a écrasé Brest (7-0) mercredi en barrage retour de Ligue des champions au Parc des Princes, et rejoint des huitièmes de finale qui s'annoncent bouillants contre Liverpool ou Barcelone.

Alternance : se former autrement dès 14 ans auprès des Maisons familiales rurales

Les Maisons familiales rurales de La Réunion ou "MFR" proposent des formations "autrement" - en alternance -, pour les jeunes dès 14 ans et les adultes en transition. Afin de présenter ces formations, les MFR de La Réunion organisent le vendredi 21 février 2025 dès 9 heures des portes ouvertes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil sauf dans l'est

Pour ce jeudi 20 février 2025, Matante Rosina nous annonce un grand soleil sur toute l'île, à l'exception de l'extrême est. Dans ce secteur il y aura quelques averses, croit savoir notre gramoune préférée. Elle a aussi vu qu'il y aura un peu de pluie sur les hauts dans l'après-midi. Et comment est le temps chez vous ?