Sécurité, Zily, rétro, Rungis et météo

L’État y protez anou : un plan d’action départemental pour "restaurer la sécurité du quotidien"

À La Réunion, l’État a dévoilé ce vendredi 21 février 2025, son plan d’action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien. Trois axes prioritaires ont été identifiés dans ce plan baptisé l'État y protez anou : la lutte contre les stupéfiants, le plan anti-bande et l’implication des maires dans la sécurisation des espaces publics

Le Port : Zily, la voix de Mayotte chante au Kabardock et vise New-York

Zily affiche une présence physique forte, mais parle d’une voix incroyablement douce. Elle chante en shimaoré, mais sa musique fusionne des genres (pop, afrobeat, amapiano… et sonorités traditionnelles mahoraises) qui parlent partout sur la planète. Auteure, compositrice, interprète, productrice, Zily se produit ce samedi au Kabardock pour une soirée qui promet d’être fiévreuse. Rencontre avec une artiste complète et engagée

Rétro - Chasse tangue, véhicules électriques, hypertrucages, Plaza et tentative de meurtre

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 au vendredi 21 février 2025 :

• Lundi 17 février - Partiellement suspendue en 2024, la chasse au tangue a repris… sous condition

• Mardi 18 février - Désintérêt et application de l'octroi de mer : à La Réunion le marché des véhicules électriques est à un tournant

• Mercredi 19 février - Hypertrucages : une menace numérique qui guette les non initiés et... les autres

• Jeudi 20 février - Stéphane Plaza condamné pour violences conjugales : dans l'Hexagone des agences quittent le réseau immobilier

• Vendredi 21 février - 40 morts sur les routes réunionnaises en 2024 : les autorités en appellent à la responsabilité individuelle

"Comme une famille": à Rungis, un habitat partagé réunit handicapés et valides

"Leur plus grande souffrance, ce n'est pas le handicap, c'est la solitude": à Rungis, en banlieue parisienne, adultes valides et personnes handicapées cohabitent, "comme une famille", dans un habitat partagé, propice au gain en autonomie.

La pa météo France i di, sé zot i di - De belles éclaircies avant quelques averses

Ce samedi 22 février 2025, Matante Rosina à l'ombre de son pied de letchi observe le ciel et elle annonce une matinée agréable avec de belles éclaircies. En revanche, dans l'après-midi, les nuages font faire leur apparition et apportent quelques averses dans les Hauts et sur les versants est. Elle pense qu'il va y avoir beaucoup de vent du côté de Saint-Pierre.