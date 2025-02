Chasse tangue, véhicules électriques, hypertrucages, Plaza et tentative d'homicide

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 au vendredi 21 février 2025 : • Lundi 17 février - Partiellement suspendue en 2024, la chasse au tangue a repris… sous condition • Mardi 18 février - Désintérêt et application de l'octroi de mer : à La Réunion le marché des véhicules électriques est à un tournant • Mercredi 19 février - Hypertrucages : une menace numérique qui guette les non initiés et... les autres • Jeudi 20 février - Stéphane Plaza condamné pour violences conjugales : dans l'Hexagone des agences quittent le réseau immobilier • Vendredi 21 février - Saint-André : un adolescent de 14 ans interpellé pour tentative d'homicide sur sa mère (Photo photo RB/www.imazpress.com)

• Lundi 17 février - Partiellement suspendue en 2024, la chasse au tangue a repris… sous condition

Après une suspension partielle l’an dernier, la chasse au tangue a repris ce samedi 15 février 2025 à La Réunion, mais sous des conditions strictes. Un nouvel arrêté préfectoral fixe les règles encadrant cette pratique, qui reste très ancrée dans les traditions locales. Cette reprise intervient dans un contexte marqué par des tensions entre les chasseurs et l'association One voice qui souhaite que mettre fin à la chasse au tangue.

• Mardi 18 février - Désintérêt et application de l'octroi de mer : à La Réunion le marché des véhicules électriques est à un tournant

Censés représenter l'avenir de la mobilité en France, les véhicules électriques connaissent une baisse des vente records depuis plusieurs mois à La Réunion. Pour la première fois depuis l’essor du marché en 2016, les ventes ont chuté de 22% en 2024. Cette situation arrive alors qu'à partir du 1er mars 2025, l’exonération de l’octroi de mer sera par supprimée. Une décision de la Région qui va entraîner une hausse des prix sur certains modèles et soulève des interrogations sur l’avenir du marché automobile de La Réunion.

• Merecredi 19 février - Hypertrucages : une menace numérique qui guette les non initiés et... les autres

Huguette Bello ou encore Éricka Bareigts vous propose d'augmenter vos revenus mensuels… fuyez, c'est un "deepfake", un hypertrucages. Alors que les arnaques en ligne se multiplient, les progrès de l'intelligence artificielle représentent une nouvelle menace pour les non initiés, à La Réunion 15% de la population n'est pas familiarisé à cette technologie, mais aussi pour celles et ceux à priori à l'aise avec l'intelligence artificielle

• Jeudi 20 février - Dans l'Hexagone des agences quittent le réseau immobilier de Stéphane Plaza, pas (encore) de réaction à La Réunion

Les agences immobilières Stéphane Plaza font face à une crise après la condamnation, ce mardi 18 février 2025, de leur fondateur à 12 mois de prison avec sursis pour violences conjugales. À La Réunion, les agences locales n’ont pas souhaité s’exprimer sur la situation. Dans l'Hexagone de nombreux franchisés ont déjà claqué la porte et d'autres cherchent à se désengager du réseau.

• Vendredi 21 février - Saint-André : un adolescent de 14 ans interpellé pour tentative d'homicide sur sa mère

Ce jeudi matin 20 février 2025, un adolescent de 14 ans a été interpellé pour tentative d'homicide sur sa mère. Les faits se sont produits à Saint-André. "La mère a été blessée par plusieurs coups d'arme blanche portés par son enfant" a confirmé à Imaz Press Mickaël Hoareau de Unsa Police. La confiscation d'un téléphone portable pourrait être à l'origine du passage à l'acte de l'adolescent. Son état de santé ayant été jugé incompatible avec une garde à vue, il a été hospitalisé en milieu psychiatrique.

