Grand Anse, pape François, attentat, trail des Anglais et météo

Petite-Ile : polémique entre la mairie et Greenpeace autour du bassin de Grand Anse

Les travaux d'aménagements de la plage de Grand Anse, sur la commune de Petite-île, est au cœur d'une vive controverse. La mairie défend son projet d'extension du bassin de baignade comme un atout pour le tourisme et la sécurité des habitants. L'association environnementale, Greenpeace, s'oppose fermement à cette initiative. Elle estime que le projet porte atteinte à la biodiversité locale. Un appel à la mobilisation contre les aménagements est lancé pour le samedi 1er mars 2025, entre 15h et 19h

Le pape François dans un "état critique", son "pronostic est actuellement réservé"

Le pape François, 88 ans, reste dans un "état critique" et son "pronostic est actuellement réservé" a indiqué samedi soir le Vatican alors qu'il entame sa deuxième semaine d'hospitalisation pour une pneumonie des deux poumons.

Un mort dans un attentat à Mulhouse, Bruno Retailleau incrimine l'Algérie

Un homme de 37 ans de nationalité algérienne est soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche une personne et d'avoir grièvement blessé au moins trois policiers municipaux samedi à Mulhouse (Haut-Rhin). Il s'agit d'un "acte de terrorisme" selon Emmanuel Macron. Bruno Retailleau a mis en cause l'Algérie. Le suspect faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) mais, selon le ministre de l'Intérieur, l'Algérie a refusé à 10 reprises son retour sur le territoire algérien

Trail des Anglais : 28 kilomètres et 1.270 mètres de dénivelé pour les 1.541 concurrent.e.s

La 13ᵉ édition du Trail des Anglais a lieu ce dimanche 23 février 2025. Plus de 1.540 coureurs vont s'élancer du gymnase Cotur du Port dès 5h30. Objectif : rejoindre le stade de la Redoute à Saint-Denis le plus vite possible le long d'une trajectoire de 28 km avec 1.270 m de dénivelé positif

La pa météo France i di, sé zot i di - Un ciel partagé entre nuages et éclaircies

Ce lundi 24 février 2025, Matante Rosina regarde au fond de sa marmite à riz pour vous donner les prévisions météo pour la journée. Pour elle, la journée débute sous un ciel nuageux avec des éclaircies sur les côtes, surtout dans l'ouest. Il est possible qu'il y ait quelques averses en fin de journée dans les Hauts.