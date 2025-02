Hypertrucages, Bétharram, Stéphane Plaza, Thierry Chambry et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 19 février 2025 : - Hypertrucages : une menace numérique qui guette les non initiés et... les autres - Bétharram : trois signalements adressés à l’ancienne ministre Guigou, l’affaire prend de l’ampleur - Le groupe M6 annonce la "déprogrammation" des émissions avec Stéphane Plaza - Diagonale des fous : Thierry Chambry démissionne de son poste de directeur de course - La pa Météo France i di, sé zot i di - Eclaircies le matin, averses l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

Hypertrucages : une menace numérique qui guette les non initiés et... les autres

Huguette Bello ou encore Éricka Bareigts vous propose d'augmenter vos revenus mensuels… fuyez, c'est un "deepfake", un hypertrucages. Alors que les arnaques en ligne se multiplient, les progrès de l'intelligence artificielle représentent une nouvelle menace pour les non initiés, à La Réunion 15% de la population n'est pas familiarisé à cette technologie, mais aussi pour celles et ceux à priori à l'aise avec l'intelligence artificielle

Bétharram : trois signalements adressés à l’ancienne ministre Guigou, l’affaire prend de l’ampleur

Trois signalements écrits entre 1998 et 2000, adressés à la ministre de la Justice de l’époque Élisabeth Guigou, prévenaient d’une possible affaire de grande ampleur au sein de l’établissement catholique de Notre-Dame-de-Bétharram, selon des documents que l’AFP s’est procurés.

Le groupe M6 annonce la "déprogrammation" des émissions avec Stéphane Plaza

Le groupe M6 a annoncé, mardi 18 février, "la déprogrammation à compter de ce jour" des émissions dans lesquelles apparaît Stéphane Plaza, prenant "acte" de la condamnation de son animateur vedette à un an de prison avec sursis pour violences conjugales. L'animateur de 54 ans, qui va faire appel du jugement du tribunal de Paris, "a été informé de cette décision", prise "dans l'attente des éventuelles suites juridiques", a précisé le groupe audiovisuel.

Diagonale des fous : Thierry Chambry démissionne de son poste de directeur de course

Thierry Chambry a démissionné ce mardi après-midi 18 février 2025 de son poste de directeur de course de la Diagonale des fous, l'épreuve reine du Grand raid. Dans un message publié sur les réseaux sociaux et relayé par Réunion la 1ere, le vainqueur de la Diagonale en 2007 indique qu'il y a "incompatibilité" entre lui et "la présidence actuelle" de l'association Grand raid. "J'ai accepté sa démission et je respecte sa décision" a simplement commenté PIerre Maunier, président de l'association interrogé mardi soir par Imaz Press

La pa Météo France i di, sé zot i di - Eclaircies le matin, averses l'après-midi

Matante Rosina a bien regardé tout au fond de sa marmite à riz. Elle a vu qu'il y aura des éclaircies au-dessus de sa tête ce mercredi 19 février 2025. Elle aussi vue que la pluie, un véritable bienfait, sera de tour dans l'après midi sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest. Tout cela est vrai chez vous ?