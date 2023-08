Chaleur, Mayotte, 3, Saint-Pierre, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 28 août 2023 : - Météo à La Réunion : attention cet été… ça va chauffer - Pas d'eau, pas ou peu de profs, violences… : à Mayotte, une rentrée sur fond de crise - Les épreuves de spécialité du bac vont être renvoyées en juin dès 2024 - Saint-Pierre : un jeune homme décède après avoir chuté à la Pointe du Diable - Contrôles routiers : 253 infractions relevées par les forces ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Tour de passe-passe entre nuages et soleil

Météo à La Réunion : attention cet été… ça va chauffer

Depuis des semaines, la France hexagonale suffoque sous des chaleurs ardentes. 42,4 degrés ont même été enregistrés à Toulouse. Ces températures et les canicules sont d'ailleurs selon les scientifiques, un marqueur du réchauffement de la planète. Si l'Hexagone a particulièrement chauffé cet été – et alors qu'à La Réunion on a connu l'hiver le plus chaud jamais enregistré, à quoi doit-on s'attendre pour les mois à venir ? Allons-nous cuire comment dans l'Hexagone ? La canicule va-t-elle nous toucher ? Si Météo France Réunion ne parle pas de canicule, c'est sûr… il va faire très chaud.

Pas d'eau, pas ou peu de profs, violences… : à Mayotte, une rentrée sur fond de crise

En ce mois d'août 2023, les élèves de Mayotte viennent de faire leur rentrée des classes, à peine quelques jours après ceux de La Réunion. Une année qui ne démarre pas forcément sous les meilleurs auspices pour les 118.000 élèves mahorais. Pénurie d'eau dans l'île sœur, manque d'enseignants, décasages et violences… ce n'est certainement pas avec tout cela que l'année scolaire peut démarrer sereinement.

Les épreuves de spécialité du bac vont être renvoyées en juin dès 2024

L'exécutif a décidé de renvoyer les épreuves de spécialité du bac de mars à juin prenant acte de l'échec du nouveau calendrier imposé par le contesté bac Blanquer: un geste adressé en direction du monde enseignant avant la rentrée.

Saint-Pierre : un jeune homme décède après avoir chuté à la Pointe du Diable

Ce dimanche 27 août 2023, aux environs de 14h30 un jeune homme âgé d'environ 25 ans est tombé à l'eau au niveau de la Pointe du Diable à Saint-Pierre. Selon les témoins - qui l'auraient découvert une fois dans l'eau, il aurait fait une chute - sans pour autant en savoir plus sur les circonstances. Appelés, les secours sont rapidement intervenus sur place, tandis qu'un homme sautait à l'eau pour tenter de le secourir. Malgré les efforts de toutes les équipes, l'homme n'a pu être réanimé. Il est décédé.

Contrôles routiers : 253 infractions relevées par les forces ce week-end

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 24 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 25 au 27 août 2023, permettant de relever 151 infractions dont 18 délits. Au cours du week-end, les motocyclistes de l’Escadron de sécurité routière, appuyés par les personnels de la Réserve opérationnelle ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Tour de passe-passe entre nuages et soleil

Pour ce lundi 28 août 2023, le soleil se lève lumineux mais il a décidé de jouer à cache-cache avec les nuages. D'après Matante Rosina, les averses disparaissent un peu partout sur l'île pour laisser place à un ciel bleu. Le vent se renforce un peu plus aujourd'hui.