Shana, pauvreté, rugby, police et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 22 septembre 2023 :

Mort de Shana : de nombreuses questions en suspens, les investigations se poursuivent

Ce mercredi 20 septembre 2023, Shana, 16 ans, a été retrouvé morte dans l'ancienne usine sucrière de Saint-Pierre située à Pierrefonds. Deux mineurs – un garçon de 16 ans et une fille de 14 ans – ont été placés en garde à vue mercredi. Tous deux ont avoué au cours de leur garde à vue être les auteurs du crime. Ce jeudi 21 septembre, le mineur de 16 ans a été conduit sur les lieux du drame pour expliquer aux enquêteurs le déroulé de ce crime. Une affaire impliquant des mineurs qui n'est pas sans rappeler deux faits divers survenus à Sainte-Marie et Saint-Pierre.

Plan pauvreté : à La Réunion les associations et les élus n'y croient (vraiment) pas

Après huit mois de report – et alors que les Français deviennent toujours plus pauvres en raison de l'inflation – le gouvernement a enfin dévoilé son plan de lutte contre la pauvreté. Petits déjeuners gratuits dans les écoles, prime d'activité, hébergement d'urgence… L’exécutif pense changer la vie de millions de familles modestes. Parfait ? Pas vraiment. Plusieurs de ces mesures - qui laissent les associations et les élus dubitatifs -, avaient déjà été annoncées il y a déjà cinq ans… sans jamais voir le jour, ni dans l'Hexagone, ni à La Réunion. Sans doute la raison pour laquelle dans l'île les associations et les élus n'y croient (vraiment) pas.

Mondial-2023 : l'inquiétude Dupont, seule ombre au tableau des Bleus

Un carton et un doute: le XV de France a signé jeudi à Marseille la plus large victoire de son histoire, contre la modeste Namibie (96-0), mais la sortie de son capitaine Antoine Dupont, touché à la tête, est une source d'inquiétude pour la suite du Mondial-2023.

Laurent Chavanne remplace Laurent Fraysse à la tête de la Police nationale de La Réunion

La cérémonie d’installation de Laurent Chavanne, nouveau commissaire divisionnaire de la Direction territoriale de la Police nationale de La Réunion, s'est tenue ce jeudi 21 septembre 2023 au Jardin de l’État à Saint-Denis.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vendredi sous les nuages et quelques pluies

Pour ce vendredi 22 septembre 2023, Matante Rosina s'attend à un ciel nuageux et même avec quelques averses du côte de l'est le matin. Au fil des heures, les nuages grossissent laissant échapper de bonnes averses sur toutes les régions sauf sur le sud. L'accalmie est prévue pour la nuit prochaine.