Bouchons, sénatoriales, Macron, Nasa et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 25 septembre 2023 : - A Savanna (comme ailleurs) les embouteillages n'en finissent plus - Sénatoriales : la droite perd un siège, la gauche faire son entrée au sénat - Pouvoir d'achat, écologie, immigration… ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron - La Nasa a récupéré un "trésor", le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi lumineux

A Savanna (comme ailleurs) les embouteillages n'en finissent plus

Des embouteillages, toujours des embouteillages…Matin et soir, les Réunionnais se retrouvent coincés dans leur voiture, et ce qu'un accident soit survenu ou pas. Et si l'on parle beaucoup des galères pour accéder au chef-lieu ou à Saint-Pierre, l'ouest n'est vraiment pas épargné, notamment au niveau de Savanna à Saint-Paul

Sénatoriales : la droite perd un siège, la gauche faire son entrée au sénat

Ce dimanche 24 septembre 2023, se jouait dans les jardins de la préfecture de La Réunion, un vote un peu particulier. 1.376 grands électeurs (conseillers régionaux, départementaux, municipaux, députés et sénateurs) ont élu ceux et celles qui siègeront au palais du Luxembourg à compter du 2 octobre. À l'issue de cette journée, c'est la liste de Viviane Malet pour la droite – sénatrice sortante qui l'emporte avec 478 voix. Elle retourne donc au sénat et amène avec elle Stéphane Fouassin, maire de Salazie. La droite perd donc un siège puisqu'elle avait acquis trois fauteuil en 2017. Dans le même temps, la gauche fait son entrée au Sénat. Audrey Belim est élue avec 337 voix et Évelyne Corbière avec 288 voix.

Pouvoir d'achat, écologie, immigration… ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron

Ce dimanche 24 septembre 2023, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole devant les Français. Le chef de l'État était interrogé par les deux journalistes de France 2 et de TF1. Un entretien pour faire le bilan de la rentrée et se projeter sur les échéances à venir. Crise migratoire, inflation et hausse du prix l'essence… Les sujets à aborder ne manquaient pas. Ce qui est certain, c'est qu'à l'issue de sa prise de parole il l'a dit, "la France est au rendez-vous".

La Nasa a récupéré un "trésor", le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté

Sept ans après son décollage, la sonde Osiris-Rex a accompli sa mission: livrer à l'humanité un "trésor", le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté dans l'espace, et le premier par la Nasa.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi lumineux

Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle semaine sous le soleil. Pour ce lundi 24 septembre 2023, Matante Rosina annonce un ciel d'un bleu éclatant. Le soleil brille généreusement sur toute l'île. Evidemment, les nuages sont de la partie dans l'après-midi en se concentrant uniquement sur les hauteurs de l'île. Matante Rosina vous souhaite de passer une bonne nouvelle semaine.