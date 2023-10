Drame à La Possession, changement d'heure, rugby, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 29 octobre 2023 : - La Possession : il tue trois personnes, dont sa mère et sa nièce de 5 ans, l'individu toujours en garde à vue - L'Hexagone est à "l'heure d'hiver" : vous allez vous coucher plus tard - Mondial-2023 : l'Afrique du Sud bat la Nouvelle-Zélande et monde sur le toit du monde pour la quatrième fois - Un restaurant au concept original, mort de Bobi, un demande en mariage insolite - Sous la glace de l'Antarctique, un immense paysage caché - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie prévue sur les hauteurs de l'île

La Possession : il tue trois personnes, dont sa mère et sa nièce de 5 ans, l'individu toujours en garde à vue

Ce samedi 28 octobre 2023, au petit matin, c'est un drame qui a touché La Réunion qui s'est déroulé dans la commune de La Possession. Un homme – âgé de 39 ans a tué sa mère ainsi que sa nièce de cinq ans à l'arme blanche, avant de partir se retrancher dans une agence bancaire du Crédit agricole. Une troisième personne a été tuée au cœur de l'agence – un agent d'entretien en service âgé de 54 ans. Six autres personnes dont un militaire de la gendarmerie ont été blessés. Peu de temps après, l'individu a été interpellé puis placé en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte pour assassinats et tentatives d'assassinat.

Vous aimez le foot et la téléréalité : vous allez vous coucher plus tard

Oyez, oyez braves gens de La Réunion et de la France hexagonale : l'heure fatidique est arrivée, le passage à "l'heure d'hiver" a eu lieu dans la nuit de ce samedi 28 au dimanche 29 octobre 2023. Dans notre île les pendules, les horloges et les montres sont restées à l'heure mais dans l'Hexagone elles ont reculé d'une heure. Donc à 3h du matin, il était en fait 2h. Conséquence pour La Réunion : nous avons désormais trois heures de décalage avec la France hexagonale. Fans de foot, d'émission de télé réalité et autres programmes diffusés à l'heure hexagonale, vous allez vous coucher plus tard...

Mondial-2023 : l'Afrique du Sud bat la Nouvelle-Zélande et monde sur le toit du monde pour la quatrième fois

Dans la légende. Les Springboks sud-africains se sont parés de gloire à jamais en décrochant, samedi, devant les All Blacks (12 - 11), leur deuxième titre de champions du monde de rang, leur quatrième au total.

Un restaurant au concept original, mort de Bobi, un demande en mariage insolite

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 au vendredi 27 octobre le voici : éviers qui débordent et vaisselle sale qui trempe. Un concept original qui a ouvert ses portes à l’occasion de la foire d’art contemporain Paris Internationale. Bobi - distingué en février le chien le plus vieux du monde - est mort à l'âge de 31 ans. Un agriculteur de Crèvecœur-sur-l’Escaut a décidé de déployer les grands moyens pour demander sa main à l'élue de son cœur. Il a inscrit "veux-tu m’épouser" sur un champ.

Sous la glace de l'Antarctique, un immense paysage caché

Un décor figé dans le temps: des scientifiques ont détecté un vaste paysage de collines et de vallées verdoyantes, caché depuis des millions d'années sous la glace de l'Antarctique, selon une étude publiée mardi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie prévue sur les hauteurs de l'île

Le début de la journée s'annonce à nouveau sous un soleil radieux d'après Matante Rosina. Mais notre gramoune garde bon espoir ce dimanche 29 octobre 2023 car elle voit des nuages se former en fin de matinée et qui pourraient engendrer quelques averses dans l'après-midi sur les hauteurs de l'île. De quoi renflouer un peu les nappes phréatiques normalement. Côté mer, elle s'agite un peu aujourd'hui.