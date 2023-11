CHU, Madagascar, Gaza, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 6 novembre 2023 : - CHU de La Réunion en crise : il est urgent d'agir - Madagascar Airlines ne peut plus assurer ses vols internationaux - Frappes israéliennes intenses, l’offensive de Tsahal s’intensifie - Contrôles routiers : 345 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps n'est pas pour tout de suite

CHU de La Réunion en crise : il est urgent d'agir

Froid glacial, manque de moyens, manque de mains… les soignants de La Réunion alertent encore sur la situation "catastrophique" du CHU. Malgré le plan santé annoncé en début d'année l'hôpital public reste en situation de crise. Et si une enveloppe du ministère de la Santé aurait pu combler le déficit de près de 50 millions d'euros, les Outre-mer ont vraisemblablement été oubliés, rapporte la Cour des Comptes. Une situation "intenable" pour les soignants et praticiens qui le disent… il y a urgence à agir.

Madagascar Airlines ne peut plus assurer ses vols internationaux

Ce vendredi 3 novembre 2023, Rinah Rakotomanga, présidente du conseil d'administration de Madagascar Airlines a annoncé par courrier aux administrateurs de son conseil d'administration qu'elle démissionnait de son poste. Elle avait été nommée le 15 novembre 2022 à la tête de cette compagnie aérienne nationale malgache, issue de la fusion d'Air Madagascar et de Tsaradia. Dans un communiqué publié ce dimanche 5 novembre, Madagascar Airlines a indiqué être "au regret" d'annoncer "l'annulation de ses vols internationaux en raison de contraintes opérationnelles"

Frappes israéliennes intenses, l’offensive de Tsahal s’intensifie

L'armée israélienne a annoncé dimanche une campagne de frappes "significatives" dans la bande de Gaza qu'elle a coupée en deux, en pleine tournée régionale du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken axée sur l'aide humanitaire à la population palestinienne assiégée.

Contrôles routiers : 345 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 26 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 3 au 5 novembre 2023 permettant de relever 218 infractions. Du côté de la gendarmerie, 127 infractions ont été relevées sur les 16 opérations de contrôle. 14 conduites sous alcool et 8 sous stupéfiants ont été constatées, 14 permis ont été retirés et 8 véhicules ont été placés en fourrière

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps n'est pas pour tout de suite

Ce lundi 6 novembre 2023, Matante Rosina ouvre la fenêtre de sa chambre et remarque un ciel chargé de nuages menaçants. Les averses vont encore arroser généralement l'ensemble de l'île. A la mi-journée, on peut s'attendre à quelques éclaircies mais le beau temps ce n'est pas encore pour tout de suite, le soleil reste timide.