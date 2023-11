Démineurs, testostérone, marche contre l'antisémitisme, natation et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 13 novembre 2023 : - Alertes à la bombe : on vous dit (presque) tout sur le métier à haut risque de démineur - Pénurie de testostérone, accès aux soins compliqué : le parcours du combattant pour les transitions de genre - Plus de 100.000 manifestants pour le rejet de l'antisémitisme - Natation : plus de 400 nageuses et nageurs pour la grande fête des interclubs - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

Alertes à la bombe : on vous dit (presque) tout sur le métier à haut risque de démineur

Dans un climat de peur lié aux attaques terroristes, les services de déminage français ont connu un pic d'activité considérable. Depuis la rentrée scolaire, La Réunion a été victime d'une centaine d'alertes à la bombe. Et pourtant… les cours n'ont repris que depuis deux semaines. Établissements scolaires, centres commerciaux, transports en commun… les démineurs du groupe d'intervention du Nedex (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) ne chôment pas. Toutes les alertes étant prises au sérieux, qu'il s'agisse d'un simple mail, d'un courrier ou d'un sac abandonné. Un travail minutieux de détection pour assurer la sécurité de tous. On vous dit (presque) tout sur ce métier à haut risque

Pénurie de testostérone, accès aux soins compliqué : le parcours du combattant pour les transitions de genre

Depuis plusieurs semaines, les pharmacies réunionnaises sont confrontées à une pénurie d'Androtardyl, un médicament utilisé en cas de déficience de testostérone, mais aussi par les hommes transgenres dans leur parcours de transition. Cette pénurie, qui touche toute la France, est due à une offre bien inférieure à la demande. Et malgré les appels répétés à une augmentation de la production auprès de Bayer, qui produit le médicament, les pénuries restent récurrentes depuis plusieurs années. Un problème qui peut avoir de nombreuses répercussions sur la santé physique et mental de ses utilisateurs, et qui met en lumière toutes les difficultés rencontrées par les personnes transgenres dans leur parcours de transition.

Plus de 100.000 manifestants pour le rejet de l'antisémitisme

Une foule très nombreuse et un signal adressé par les Français: plus de 100.000 personnes ont défilé dimanche à Paris pour la "grande marche civique" contre l'antisémitisme, en présence d'une bonne partie de la classe politique française dont l'extrême droite, mais sans le chef de l'Etat ni l'opposition de gauche radicale.

Natation : plus de 400 nageuses et nageurs pour la grande fête des interclubs

La natation était en fête ce dimanche 12 novembre 2023 à la piscine de Plateau Caillou (Saint-Paul) à l'occasion des interclubs. La quasi totalité des clubs de l'île ont participé à la compétition. Chez les filles le NSDR (Saint-Denis) monte sur la plus haute marche du podium, l'Asec Saint-Paul termine à la deuxième place et Saint-Leu à la troisième. Chez les garçons, l'Asec, le Tampon et la Jeanne Natation se classent respectivement à la première, deuxième et troisième place. Plus de 400 nageuses et nageurs ont participé à la compétition

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

Après une matinée ensoleillée, l'apparition de nuages sur les pentes annonce des éclaircies moins prononcées qu'hier, avec des averses légèrement renforcées ce lundi 13 novembre 2023. Heureusement Matante Rosina a ramassé son linge tôt ce matin.