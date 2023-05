Drogue, hiver, Guyana, chanteuse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 24 mai 2023 : - Drogue : La Réunion n'est pas (encore) une plaque tournante, mais les réseaux sont de mieux en mieux organisés - L'hiver arrive, mais il sera très doux - Guyana: 19 morts dans un incendie pour un portable confisqué - Annega à la conquête de La Réunion… et du monde - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du mauvais temps ce mercredi

Drogue : La Réunion n'est pas (encore) une plaque tournante, mais les réseaux sont de mieux en mieux organisés

En 2018, Imaz Press vous posait la question : craignez-vous que La Réunion devienne une plaque tournante de drogue dans l'Océan indien ? Une majorité d'entre vous s'en inquiétait. Six années après, si le terme "plaque tournante" n'est pas encore utilisé par la justice et l'État, l'on constate la mise en place de plusieurs réseaux organisés entre La Réunion, l'île Maurice et l'Hexagone.

L'hiver arrive, mais il sera très doux

L'hiver tarde à rentrer, tout le monde l'a remarqué. Et si vous aimez l'hiver, mauvaise nouvelle : les températures des mois à venir resteront au-dessus des normales saisonnières, comme ce qu'on a pu observer ces derniers mois. Les alizées devraient cependant faire leur retour dès ce week-end, permettant à La Réunion de respirer enfin un peu, alors que l'été austral semble ne pas vouloir nous quitter.



Guyana: 19 morts dans un incendie pour un portable confisqué

L'incendie qui a coûté la vie à 19 jeunes dans un dortoir scolaire dimanche au Guyana a été déclenché par une adolescente mécontente de la confiscation de son portable, ont annoncé les autorités.

Annega à la conquête de La Réunion… et du monde

Sur initiative de Tchad House, l'artiste mauricienne Annega est de passage à La Réunion. Accompagnée de ses musiciens, l'étoile montante et filante de l'île sœur fait escale jusqu’au 31 mai 2023 pour découvrir l'île avant une plus grande tournée en Inde dans quelques semaines et en Europe à l’été 2024. Rencontre avec une jeune femme au grand cœur, bien dans sa tête et dans ses baskets, prête à conquérir le monde et dont l’ambition est de se produire un jour prochain sur l’une des scènes du Sakifo



La pa Météo France i di, sé zot i di - Du mauvais temps ce mercredi

Pour ce mercredi 24 mai 2023, Matante Rosina voit que le ciel est sombre ce matin et cela ne va pas s'arranger. Elle prévoit pas mal de nuages et même des averses sur les hauts de l'île. Dans l'après-midi, la pluie se dirige vers le littoral. Les averses se généralisent sur l'ensemble de l'île et continuent même dans la soirée. La mer est agitée.