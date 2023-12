Cyclone BD, Gaza, rétro, LGBT et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 2 décembre 2023 : - Cyclone BD : quand l'imaginaire et la réalité se mettent en images... cela donne envie de buller - Israël reprend ses frappes meurtrières à Gaza, confirme la mort de cinq otages - Oriane Bertone, culture, discrimination, visite ministérielle et pont suspendu - Le premier bar LGBT du Kosovo, bulle de tolérance dans un pays en transition - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil absent ce samedi

Cyclone BD : quand l'imaginaire et la réalité se mettent en images... cela donne envie de buller

Ça bulle dans les jardins de la préfecture de Saint-Denis. Depuis jeudi 30 novembre et jusqu'à dimanche 3 décembre 2023 – se tient le Cyclone BD, un festival dédié à la bande dessinée. Et si l'on apprécie les bulles, ce n'est pas celles à boire… quoique, cet événement est l'occasion pour ceux qui ont soif de lecture – passionnés comme occasionnels, de buller à l'ombre d'un arbre, en s'enivrant des histoires relatées par ces auteurs et illustrateurs. Des auteurs que nous avons pu rencontrer…

Israël reprend ses frappes meurtrières à Gaza, confirme la mort de cinq otages

L'armée israélienne a repris vendredi ses bombardements intenses dans la bande de Gaza qui ont fait près de 200 morts selon le Hamas, à l'expiration d'une semaine de trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

Oriane Bertone, culture, discrimination, visite ministérielle et pont suspendu

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2023 :

• Lundi 27 novembre - Oriane Bertone, la nouvelle héroïne de l’escalade réunionnaise

• Mardi 28 novembre - Manque d'attractivité, éloignement, bas salaires : le monde culturel péi est (souvent) en souffrance

• Mercredi 29 novembre - 32% des Ultra-marins déclarent avoir subi des discriminations

• Jeudi 30 novembre - Ouverture des Outre-Mer French Tech Days au deuxième jour de la visite de quatre ministres

• Vendredi 1er décembre - Pont de la Rivière de l'Est : un chantier hors normes pour une restauration dans les règles de l'art

Le premier bar LGBT du Kosovo, bulle de tolérance dans un pays en transition

Le soleil se lève sur Pristina, les appels à la prière résonnent dans le centre-ville, et le patron de Bubble, le premier – et unique – bar LGBT de la ville finit de ranger les tabourets et de nettoyer les tables.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil absent ce samedi

Matante Rosina se demande si l'univers ne fait pas exprès... C'est le début du week-end et le temps dégradé se confirme ce samedi 2 décembre 2023. En regardant dans sa boule de cristal, notre Matante voit de bonnes pluies et même de l'orage sur l'ensemble de l'île. Et pour couronner le tout, le vent s'invite avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h et même plus parfois. Vous ne trouverez pas le soleil aujourd'hui.