Foot, Lo gou mon péi, insolite, Maghreb et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 10 décembre 2023 : - Football : le Saint-Denis FC sort de Coupe de France par la grande porte - Lo gou mon péi : on vous prépare une confiture de tomates avec @nylinebiscuit - Un jet privé sous la neige, demande en mariage, course-poursuite en chariot élévateur - Face aux aléas climatiques, le Maghreb mobilise drones et high-tech - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matin ensoleillé, grisaille dans l'après-midi

Football : le Saint-Denis FC sort de Coupe de France par la grande porte

Le Saint-Denis FC est éliminé de la coupe de France. Mais il s’en est fallu de peu que les Réunionnais poussent les pros du Paris FC à disputer une séance de penalties. Hélas, ils ont craqué à deux minutes de la fin du temps réglementaire sur une erreur de marquage en laissant à Diaby l’opportunité de fusiller Derfla. Le troisième but, dans le temps additionnel, est lui anecdotique. Le Saint-Denis FC sort cependant la tête haute de cette compétition, mais avec pas mal de regrets.

Lo gou mon péi : on vous prépare une confiture de tomates avec @nylinebiscuit

"Lo gou mon péi" volet 4 avec @nylinebiscuit. Les plus anciens se rappellent de leur goûter d'enfance et souvent, la confiture de tomates dans un bon pain tartiné de beurre revient. Et pourquoi pas revenir en enfance en préparant vous-même votre confiture de tomates. J'ai toujours cru que lorsqu'on prépare de la confiture, il fallait en préparer in ta ek in paké. Ben lé pa vré di tou ! En plis de sa lé tro tro fasil oté. Alé gardé !

Un jet privé sous la neige, demande en mariage, course-poursuite en chariot élévateur

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre le voici : À Munich, un jet privé, cloué au sol, a basculé en arrière sous le poids de la neige... Ce dernier devait se rendre à la Cop 28 à Dubaï. C'est une demande en mariage pour le moins insolite qui a eu lieu à Saintes en (Charente-Maritime). Et pour cause, un homme a demandé sa compagne depuis 10 ans dans... un supermarché. C'est une improbable course-poursuite qui a eu lieu dans le Michigan. Une course lancée par un jeune adolescent de 12 ans au volant... d'un chariot élévateur.

Face aux aléas climatiques, le Maghreb mobilise drones et high-tech

Dans un champ d'orangers à Nabeul, le silence est brisé par le vrombissement d'un drone. En Tunisie et ailleurs dans le Maghreb, les agriculteurs se tournent vers la high-tech pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matin ensoleillé, grisaille dans l'après-midi

Ce dimanche 10 décembre 2023, Matante Rosina profite de cette matinée ensoleillée pour s'occuper de son petit potager. Son petit doigt lui dit, que le temps va changer dans l'après-midi. Elle s'attend à de la pluie et elle pense que ces averses seront plus intenses dans les Hauts et parfois même accompagnées de coup de tonnerre.