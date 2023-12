Embouteillages, Mayotte, natation, refus d'obtempérer et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 11 décembre 2023 : - La chasse aux cadeaux se poursuit, les embouteillages aussi - Mayotte : un adolescent tué par balle lors d’affrontements entre bandes - Natation : Nans Mazellier espère se quaifier pour les J.O. - Refus d'obtempérer en Seine-et-Marne : les deux adolescents sont morts - La pa Météo France i di, sé zot i di - La semaine commence sous le soleil

La chasse aux cadeaux se poursuit, les embouteillages aussi

La Réunion n'en a pas fini avec le coma circulatoire et c'est encore plus vrai à l'approche des fêtes de fin d'année. Entre travaux, accidents, achats de noël et touristes, chaque jours des dizaines de kilomètres s'accumulent sur notre île et ce à n'importe quel moment de la journée.

Mayotte : un adolescent tué par balle lors d’affrontements entre bandes

Un adolescent de 17 ans a été tué par balle ce dimanche 10 décembre 2023 en début de soirée lors d’affrontements entre bandes des quartiers de Kawéni et Majikavo, dans le nord-est de la Gra,dee Terre à Mayotte, a-t-on appris de source policière

Natation : Nans Mazellier espère se quaifier pour les J.O.

Nans Mazellier, 19 ans, s’est fixé un objectif en 2024. Rentrer dans les cinq premiers en finale du 100m NL des championnats de France Elite à Chartres en juin 2023. Cela signifierait décrocher sa sélection dans le relais français pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour y arriver, il estime qu’il faudra nager 48’’60, c’est-à-dire pulvériser son record actuel (49’’17). Un objectif que Boris Steimetz avait atteint en son temps en devenant vice-champion olympique avec le 4x100m NL français aux Jeux de Pékin. C’était il y a quinze ans déjà.

Refus d'obtempérer en Seine-et-Marne : les deux adolescents sont morts

Les deux adolescents de 17 ans qui avaient pris place sur un scooter accidenté en Seine-et-Marne à la suite d'un refus d'obtempérer sont morts samedi et dimanche, un drame qui alourdit encore le bilan des jeunes décédés dans des courses-poursuites avec la police

La pa Météo France i di, sé zot i di - La semaine commence sous le soleil

Du soleil pour ce lundi 11 décembre 2023, c'est ce que la boule de cristal de Matante Rosina lui dévoile. En s'approchant de plus près, elle remarque quelques nuages qui voyagent au-dessus de nos têtes mais ils ne sont que de passage. Prévoyez votre éventail, il va faire un peu plus chaud aujourd'hui.