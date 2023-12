Idées cadeaux pour les radins, Gérard Depardieu, rétro, Interpol et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 16 décembre 2023 : - Noël approche : quelques idées de cadeaux pour les retardataires... et les radins - Légion d'honneur de Gérard Depardieu: une "procédure disciplinaire" va être engagée - Rétro : bouchons, loi anti immigration, filière bovine, le Quotidien, entreprises - Interpol, 100 ans de traque de criminels et une réputation sulfureuse - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour ce début de week-end

Noël approche : quelques idées de cadeaux pour les retardataires... et les radins

Noël approche à grand pas. Il ne reste désormais qu'une semaine pour boucler ses achats de cadeaux. Petit : nous sommes déjà en milieu de mois, les économies se font rares, les idées aussi. Imaz Press Réunion vous propose donc une liste de cadeaux à petit prix et facile à trouver, pour vos achats de dernière minute destinés à quelques personnes que vous appréciez un peu, mais assez pour vous ruiner.

Légion d'honneur de Gérard Depardieu: une "procédure disciplinaire" va être engagée

Arès Harvey Weinstein, Gérard Depardieu ? Une "procédure disciplinaire" va être engagée par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur à l'encontre de l'acteur français, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, a annoncé la ministre de la Culture vendredi.

Rétro : bouchons, loi anti immigration, filière bovine, le Quotidien, entreprises

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre 2023 :

• Lundi 11 décembre - Lundi 11 décembre - La Réunion proche du coma circulatoire : les bouchons ne sautent pas pour la fin de l'année

• Mardi 12 décembre - Rejet de la loi immigration par l'Assemblée nationale : déroute et claque pour le gouvernement

• Mercredi 13 décembre - Filière bovine : les éleveurs péi défendent leur bifteck face à la baisse de production

• Jeudi 14 décembre - Un sursis de trois mois pour Le Quotidien, une bonne nouvelle que beaucoup d'entreprises auraient aimé recevoir

• Vendredi 15 décembre - Depuis le début de l'année, près de 900 entreprises font face à de grave difficultés financières

Interpol, 100 ans de traque de criminels et une réputation sulfureuse

"S'assurer qu'aucun lieu dans le monde n'est un refuge pour les criminels", tout en évitant les notices rouges visant des opposants politiques: voilà la tâche herculéenne d'Interpol qui, face aux scandales, a nettement renforcé ses contrôles.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour ce début de week-end

Il fait beau et chaud ce samedi 16 décembre 2023. Matante Rosina voit quelques nuages dans l'est mais ils ne sont que se promener. Ils se développent dans l'après-midi, comme d'habitude sur les pentes de l'île. Il est possible de sentir quelques petites gouttes de pluie qui serviront à nous rafraichir un peu. Sur les côtes de l'île, il est prévu du beau temps pour toute la journée.