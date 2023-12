Bouchons, loi anti immigration, filière bovine, le Quotidien, entreprises

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre 2023 : • Lundi 11 décembre - Lundi 11 décembre - La Réunion proche du coma circulatoire : les bouchons ne sautent pas pour la fin de l'année • Mardi 12 décembre - Rejet de la loi immigration par l'Assemblée nationale : déroute et claque pour le gouvernement • Mercredi 13 décembre - Filière bovine : les éleveurs péi défendent leur bifteck face à la baisse de production • Jeudi 14 décembre - Un sursis de trois mois pour Le Quotidien, une bonne nouvelle que beaucoup d'entreprises auraient aimé recevoir • Vendredi 15 décembre - Depuis le début de l'année, près de 900 entreprises font face à de grave difficultés financières (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Lundi 11 décembre - La Réunion proche du coma circulatoire : les bouchons ne sautent pas pour la fin de l'année

La Réunion frôle le coma circulatoire et c'est encore plus vrai à l'approche des fêtes de fin d'année. Entre travaux, accidents, courses de noël et manque de places de parking, chaque jour des dizaines de kilomètres s'accumulent sur notre île et ce à n'importe quel moment de la journée

• Mardi 12 décembre - Rejet de la loi immigration par l'Assemblée nationale : déroute et claque pour le gouvernement

L'Assemblée nationale a rejeté lundi le projet de loi sur l'immigration, un coup de tonnerre politique qui sonne comme une déroute à la fois pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et pour le président Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur s'est immédiatement rendu lundi soir à l'Elysée où il a remis sa démission au président de la République qui l'a refusée. Emeline K/Bidi (Nupes) et Frédéric Maillot (Nupes), Jean-Hugues Ratenon (LFI), Perceval Gaillard (LFI), quatre des sept députés de La Réunion ont voté le rejet du projet de loi. Retenu à La Réunion, Philippe Naillet (PS) n'a pas pu prendre au vote, mais il a salué le rejet de la loi. Nathalie Bassire (Liot) est la seule députée de La Réunion à avoir voté contre le rejet

• Mercredi 13 décembre -ilière bovine : les éleveurs péi défendent leur bifteck face à la baisse de production

Veaux, génisses, vaches, bœufs… depuis quelque temps dans les rayons boucherie des grandes enseignes, pas simple de trouver de la viande bovine locale. Et pourtant, des bœufs – au sens large du terme – il y en a à La Réunion, mais pas suffisamment. La raison, une filière qui a connu des temps sombres avec la leucose bovine et des interdictions d'importation de bovins. Toutefois, si la situation s'avère est tendue, ce n'est pas la crise. filière ambition même de recapitaliser l'ensemble du cheptel dans la région avec, comme objectif, un troupeau total 7.000 vaches d'ici 2030

• Jeudi 14 décembre - Un sursis de trois mois pour Le Quotidien, une bonne nouvelle que beaucoup d'entreprises auraient aimé recevoir

Trois mois d'activités supplémentaires ont été accordés au Quotidien par le tribunal de commerce ce mercredi 13 décembre 2023. Un soulagement pour les salariés du titre de presse, qui sont toujours dans l'attente d'une proposition de reprise sérieuse. Un beau cadeau de Noël pour le média en difficulté, dont beaucoup – certains de ses confrères y compris – auraient aimé profiter aussi

• Vendredi 15 décembre - Depuis le début de l'année, près de 900 entreprises font face à de grave difficultés financières

Crise Covid-19, guerre en Ukraine, inflation record : les trois dernières années ont fortement impacté tous les secteurs économiques français, La Réunion comprise. Les entreprises locales font désormais face à une situation catastrophique, alors que les redressements et liquidations judiciaires se multiplient. 892 entreprises en difficultés sont recensés pour l'heure par le tribunal de commerce, plus de 1.000 employés ont déjà dû faire face à des liquidations judiciaires et près de 2.000 autres travailleurs sont menacés de licenciement. Si quelques entreprises ont pu bénéficier du soutien de l'Etat, la grande majorité voient les factures et les dettes s'accumuler. La Chambre de commerce et d'Industrie tire la sonnette d'alarme.

