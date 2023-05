Jeux des îles, "Hors-cadre", rétro, étoiles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 27 mai 2023 : - Plusieurs disciplines exclues : confusion et indignation à trois mois des Jeux des Îîes - Boucan Canot : "Hors cadre", le festival de toutes les danses - Pouvoir d'achat, élus violentés, drogue, soignants et prisons - Sur la trace des plus grandes étoiles de l'Univers - La pa Météo France i di, sé zot i di - La météo joue au yo-yo avec nos parapluies

Plusieurs disciplines exclues : confusion et indignation à trois mois des Jeux des îles

L'ensemble du bassin Sud océan indien et notamment La Réunion attendait cette ultime visite à Madagascar de pied ferme. Au final, le Conseil international des jeux a tranché. Sept disciplines sur 24 évincées de la compétition. 17 restantes pour la 11ème Jeux des îles de l'Océan indien (JIOI). À trois mois des jeux, le constat est amer pour de nombreuses sportifs et de nombreuses questions restent en suspens…

Boucan Canot : "Hors cadre", le festival de toutes les danses

Le festival de danse "Hors cadre" se tiendra ce samedi 27 mai et ce dimanche 28 mai 2023 à Bras Canot (Saint-Gilles). "Au fil d’un projet passionnant, des ateliers de danse ont été organisés, donnant naissance à des formes artistiques uniques qui seront présentées lors de ce week-end entièrement dédié à l’art" soulignent les organisateurs



Pouvoir d'achat, élus violentés, drogue, soignants et prisons

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 mai au vendredi 26 mai 2023 :

• Lundi 22 mai - Pouvoir d'achat : les grands enseignes s'engagent à "diminuer les prix", les consommateurs attendent de voir

• Mardi 23 mai - Violences contre les maires : à La Réunion, les élus ne veulent plus être des défouloirs

• Mercredi 24 mai - Drogue : La Réunion n'est pas (encore) une plaque tournante, mais les réseaux sont de mieux en mieux organisés

• Jeudi 25 mai - Violences, agressions... à La Réunion, les soignants (presque) sans protection

• Vendredi 26 mai - À La Réunion, les prisons surpeuplées bouillonnent comme des cocottes-minute



Sur la trace des plus grandes étoiles de l'Univers

Elles ont illuminé le cosmos naissant avec la lumière de millions de Soleil et pour la première fois des astronomes ont détecté la trace chimique d'étoiles supermassives, des "monstres célestes" dans une galaxie apparue il y a plus de 10 milliards d'années.



La pa Météo France i di, sé zot i di - La météo joue au yo-yo avec nos parapluies

Pour Matante Rosina, c'est un vrai casse-tête de vous donner la météo de ce samedi 27 mai 2023. Elle se lance quand-même. Pour elle, il va y avoir de bonnes pluies dans l'Est et il pourrait même y avoir quelques coups de tonnerre d'après elle. Ailleurs, il semble que le ciel soit plus dégagé le matin mais l'après-midi, la couverture nuageuse se développe en laissant s'échapper quelques gouttes de pluie.